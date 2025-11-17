Сколько Махачев заработал за карьеру в UFC

Ислам Махачев за титульный бой с Джеком Делла Маддаленой заработал более $3 млн. Сколько российский спортсмен заработал с боев за время карьеры в UFC — в материале «РБК Спорт»

Ислам Махачев (Фото: Global Look Press)

Российский боец Ислам Махачев единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену в главном поединке турнира UFC 322 и стал чемпионом в полусреднем весе.

Махачев стал первым бойцом из России и 11-м в истории, кому удалось завоевать титул UFC в двух дивизионах. Кроме того, Махачев выиграл в 16-м бою подряд и повторил рекорд бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы по длительности победной серии в промоушене.

По данным Sporty Salaries, за бой с Маддаленой российский боец заработал $3,32 млн: $800 тыс. — за выход на поединок, $2,5 млн — бонус с продаж PPV (Pay-per-view — система, которая позволяет зрителям приобретать трансляции на конкретные события) и $32 тыс. — спонсорская выплата.

Дебютный бой в UFC россиянин провел в мае 2015-м году против американца Лео Кунца. Тогда Махачев заработал $24 тыс. За второй поединок в организации против бразильца Адриану Мартинса он получил минимальную зарплату с боев — $14 тыс. В том бою россиянин уступил нокаутом, потерпев единственное поражение в карьере.

Первую сумму свыше $200 тыс. Махачев заработал за бой с новозеландцем Дэном Хукером в 2021-м году ($211 тыс.), а в следующем бою он получил столько же в поединке с американцем Бобби Грином.

За первый поединок против Чарльза Оливейры за титул в легком весе россиянин заработал около $530 тыс. За две защиты пояса против Александра Волкановски россиянин в сумме вместе с бонусами заработал около $4 млн, а бой с Дастином Порье — $1,8 млн.

Рекордные выплаты в карьере Махачева были в январе 2025-го года за поединок с бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311. Тогда россиянин должны был встретиться с Арманом Царукяном, который получил травму за пару дней до боя. Махачев заработал $3,64 млн.

По информации Give me Sport, в марте 2025 года Махачев попал в топ-20 самых высокооплачиваемых бойцов в истории UFC с общим доходом в $8,8 млн. При составлении рейтинга учитывались только доходы от боев, без бонусов и доходов из других источников, таких как реклама или отчисления от платных трансляций.

По данным Marca, на 2025 год чистая стоимость Махачева вместе с бонусами составляет от $5 до $7 млн. В сумме общий зарегистрированный заработок Махачева за карьеру составляет $14,5 млн.