ЦСКА обыграл «Торпедо» в 700-м матче тренера Никитина в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0, шайбу забросил Дмитрий Бучельников

Игорь Никитин (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Московский ЦСКА обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 1:0 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Автором единственной шайбы стал Дмитрий Бучельников (20-я минута).

ЦСКА прервал трехматчевую серию поражений.

Голкипер ЦСКА Спенсер Мартин второй раз в сезоне сыграл «на ноль».

Игорь Никитин (ЦСКА) провел 700-й матч в качестве главного тренера в КХЛ. Больше матчей только у Зинэтулы Билялетдинова (703), Олег Знарка (709), Владимира Крикунов (735) и Дмитрия Квартального (976).

ЦСКА набрал 16 очков в 16 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 19 очками в 18 матчах расположилась на третьей строчке.

В следующем матче ЦСКА 20 октября примет минское «Динамо», «Торпедо» днем ранее дома сыграет с челябинским «Трактором».