 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Акрон 1 2,4 x 3,4 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Оренбург 1 2 x 3,75 2 3,55 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Ростов 1 1,62 x 3,95 2 5,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Краснодар 1 4,8 x 3,4 2 1,82 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив ЦСКА 1 2,85 x 3,35 2 2,5 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Сити Эвертон 1 1,4 x 5 2 7,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Зенит 1 8 x 4,8 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Балтика 1 2,75 x 2,95 2 2,85 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ахмат 1 1,75 x 3,85 2 4,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

ЦСКА обыграл «Торпедо» в 700-м матче тренера Никитина в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0, шайбу забросил Дмитрий Бучельников
Игорь Никитин
Игорь Никитин (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Московский ЦСКА обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 1:0 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Автором единственной шайбы стал Дмитрий Бучельников (20-я минута).

ЦСКА прервал трехматчевую серию поражений.

Голкипер ЦСКА Спенсер Мартин второй раз в сезоне сыграл «на ноль».

Игорь Никитин (ЦСКА) провел 700-й матч в качестве главного тренера в КХЛ. Больше матчей только у Зинэтулы Билялетдинова (703), Олег Знарка (709), Владимира Крикунов (735) и Дмитрия Квартального (976).

ЦСКА набрал 16 очков в 16 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 19 очками в 18 матчах расположилась на третьей строчке.

В следующем матче ЦСКА 20 октября примет минское «Динамо», «Торпедо» днем ранее дома сыграет с челябинским «Трактором».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА ХК Торпедо Нижний Новгород Игорь Никитин
Материалы по теме
«Спартак» выиграл 100-й матч в КХЛ под руководством Жамнова
Спорт
Канадец с российским паспортом подписал контракт с клубом КХЛ
Спорт
ЦСКА снова уступил «Локомотиву», у которого забрал лучшего тренера КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Цены на серебро показали самое сильное падение за полгода Инвестиции, 22:08
Принцип непрерывности: как промышленные компании минимизируют риски Отрасли, 21:49
Трамп завершил пресс-конференцию с Зеленским нецензурной фразой о Мадуро Политика, 21:48
Шеф Пентагона надел бело-сине-красный галстук на встречу с Зеленским Политика, 21:47
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Трамп объявил о прекращении закупок Индией российской нефти Политика, 21:40
Зеленский предложил Трампу обменять Tomahawk на украинские дроны Политика, 21:24
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме. Спецэфир РБК Политика, 21:22
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио РБК, 21:22
ЦСКА обыграл «Торпедо» в 700-м матче тренера Никитина в КХЛ Спорт, 21:16
Суд отменил исполнение решения LCIA о взыскании ₽3,8 млрд c Новицкого Общество, 21:12
Как при оплате по биометрии работает сервис подтверждения возраста Отрасли, 21:11
Трамп ответил на вопрос о шансе на встречу Путина и Зеленского в Венгрии Политика, 21:09
Трамп объяснил позицию США по ракетам Tomahawk Политика, 21:02