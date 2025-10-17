ЦСКА обыграл «Торпедо» в 700-м матче тренера Никитина в КХЛ
Московский ЦСКА обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 1:0 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Автором единственной шайбы стал Дмитрий Бучельников (20-я минута).
ЦСКА прервал трехматчевую серию поражений.
Голкипер ЦСКА Спенсер Мартин второй раз в сезоне сыграл «на ноль».
Игорь Никитин (ЦСКА) провел 700-й матч в качестве главного тренера в КХЛ. Больше матчей только у Зинэтулы Билялетдинова (703), Олег Знарка (709), Владимира Крикунов (735) и Дмитрия Квартального (976).
ЦСКА набрал 16 очков в 16 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 19 очками в 18 матчах расположилась на третьей строчке.
В следующем матче ЦСКА 20 октября примет минское «Динамо», «Торпедо» днем ранее дома сыграет с челябинским «Трактором».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
