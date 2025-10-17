 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Франция. Лига 1 ПСЖ Страсбур 1 1,38 x 5,5 2 8,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Акрон 1 2,4 x 3,4 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Оренбург 1 2 x 3,75 2 3,55 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Ростов 1 1,62 x 3,95 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Краснодар 1 4,8 x 3,4 2 1,82 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив ЦСКА 1 2,85 x 3,4 2 2,5 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Сити Эвертон 1 1,4 x 5 2 7,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Зенит 1 8 x 4,8 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Балтика 1 2,75 x 2,95 2 2,85 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ахмат 1 1,75 x 3,85 2 4,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Португальский мотогонщик погиб в результате аварии на Ралли Марокко

Участник «Дакара» Жорже Брандау скончался в возрасте 47 лет
Фото: Личный архив Жорже Брандау
Фото: Личный архив Жорже Брандау

Португальский мотогонщик Жорже Брандау погиб в результате аварии на заключительном, пятом этапе Ралли Марокко. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Сегодня, 17 октября, во время пятого этапа Ралли Марокко, проходящего по кольцу вокруг Эрфуда, Брандау, участвовавший в гонке во второй раз, упал в дюнах на 214-м километре. Он был оперативно доставлен на медицинском вертолете в больницу Эрфуда, где, к сожалению, скончался», — сообщили организаторы гонки.

47-летний Брандау выступал за команду Old Friends Rally Team.

В прошлом году португалец впервые принял участие в ралли «Дакар» в качестве штурмана испанца Карлоса Венто на багги в категории T3 (они сошли с дистанции на втором этапе). Его целью было выступить там на мотоцикле в 2026 году.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
мотогонки ралли
Материалы по теме
Итальянский мотогонщик умер после аварии в гонке
Спорт
Участник ралли в Польше врезался в дерево и погиб в загоревшейся машине
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Трамп и Зеленский встретились в Белом доме Политика, 20:32
«Суспільне» раскрыло повестку встречи Зеленского с Трампом Политика, 20:22
Особый режим ввели в больнице Стерлитамака после взрыва на заводе Общество, 20:19
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:18
Путин возмутился западными СМИ, называвшими террористов повстанцами Политика, 20:14
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Захарова потребовала от ООН и ОБСЕ реакции на убийство военкора Зуева Политика, 20:02
Онлайн-обучение в 2025 году: поляризация спроса, рассрочки и новые ниши Радио РБК, 20:00
«Матч ТВ» бесплатно покажет Эль-Класико на сайте и в приложении Спорт, 20:00
Канатная дорога в Лужниках остановилась до конца дня из-за задымления Политика, 19:55
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Португальский мотогонщик погиб в результате аварии на Ралли Марокко Спорт, 19:54
Bloomberg рассказал, зачем Орбану нужна встреча Путина и Трампа в Венгрии Политика, 19:54