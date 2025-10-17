Португальский мотогонщик погиб в результате аварии на Ралли Марокко

Участник «Дакара» Жорже Брандау скончался в возрасте 47 лет

Фото: Личный архив Жорже Брандау

Португальский мотогонщик Жорже Брандау погиб в результате аварии на заключительном, пятом этапе Ралли Марокко. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Сегодня, 17 октября, во время пятого этапа Ралли Марокко, проходящего по кольцу вокруг Эрфуда, Брандау, участвовавший в гонке во второй раз, упал в дюнах на 214-м километре. Он был оперативно доставлен на медицинском вертолете в больницу Эрфуда, где, к сожалению, скончался», — сообщили организаторы гонки.

47-летний Брандау выступал за команду Old Friends Rally Team.

В прошлом году португалец впервые принял участие в ралли «Дакар» в качестве штурмана испанца Карлоса Венто на багги в категории T3 (они сошли с дистанции на втором этапе). Его целью было выступить там на мотоцикле в 2026 году.