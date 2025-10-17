Роднина оценила шансы Валиевой успешно возобновить карьеру

Трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что фигуристке будет сложно набрать форму после дисквалификации и «слово «соревноваться» в отношении нее — понятие пока далекое»

Камила Валиева (Фото: Vladimir Andreev / Business Online / Global Look Press)

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что Камиле Валиевой будет очень сложно возвращаться в профессиональный спорт после дисквалификации. Об этом она заявила Vseprosport.

В начале октября стало известно, что 19-летняя Валиева планирует возобновить спортивную карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки.

«Камила была вынуждена прервать карьеру совсем молодой. С тех пор ее тело поменялось, да и в психике наверняка произошли изменения. Слово «соревноваться» в отношении нее — понятие пока далекое», — сказала Роднина.

По словам Родниной, Валиевой нужно восстановить тот набор элементов, который у нее был раньше, чтобы снова побеждать. «А это достаточно сложно. Поэтому, в первую очередь, ей необходимо заняться текущей формой и арсеналом», — заключила трехкратная олимпийская чемпионка.

Дисквалификация Валиевой за триметазидин закончится в декабре 2025 года. После решения CAS фигуристка потеряла все награды, завоеванные с 25 декабря 2021 года, в том числе золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России.