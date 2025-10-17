 Перейти к основному контенту
ЧМ-2026⁠,
0

Главный тренер покинул сборную Сербии после неудач в отборе на ЧМ-2026

Сюжет
ЧМ-2026
Драган Стойкович возглавлял национальную команду с 2021 года, пробивался с ней в финальную часть ЧМ-2022 и Евро-2024
Драган Стойкович
Драган Стойкович (Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images)

Драган Стойкович покинул пост главного тренера сборной Сербии. Об этом сообщается на сайте Футбольного союза Сербии (ФСС).

«Исполнительный совет Футбольного союза Сербии на сегодняшнем заседании в принял решение о расторжении контракта с Драганом Стойковичем без каких-либо дальнейших обязательств со стороны ФСС по отношению к нему», — говорится в сообщении.

В октябрьских отборочных матчах чемпионата мира 2026 года сборная Сербии проиграла дома Албании (0:1) и победила в гостях Андорру (3:1). Стойкович после поражения от Албании подал в отставку, сейчас ее приняли.

Сербы набрали 10 очков в шести матчах и занимают третье место в группе К, уступая Англии (18) и Албании (11). У них осталось еще два матча в отборе — с Англией (11 ноября) и Латвией (16 ноября).

Стойковичу 60 лет, он возглавлял сборную Сербии с 2021 года. По его руководством команда играла на ЧМ-2022 и Евро-2024, но не выходила там из группы.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Сербии по футболу ЧМ-2026 сборная Албании по футболу
