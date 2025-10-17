Apple купила права на «Формулу-1» в США за $750 млн
«Формула-1» подписала пятилетний контракт с Apple, в рамках которого компания с 2026 года станет эксклюзивно транслировать гонки чемпионата в США. Об этом сообщается на сайте «Ф-1».
Variety пишет, что сумма контракта составила примерно $750 млн.
Как отмечает Apple, партнерство основано на крепнущих отношениях компании с «Формулой-1» после мирового успеха блокбастера F1 с Брэдом Питтом в главной роли от Apple Original Films, самого кассового спортивного фильма всех времен, который собрал в прокате $630 млн.
По соглашению Apple TV будет транслировать все тренировки, квалификации, спринты и Гран-при «Формулы-1». Отдельные гонки и все тренировки в течение сезона также будут доступны для бесплатного просмотра в приложении Apple TV. F1 TV Premium, собственный премиум-контент «Формулы-1», по-прежнему будет доступен в США только по подписке на Apple TV и будет бесплатным для всех подписчиков.
«Это невероятно захватывающее партнерство как для «Формулы-1», так и для Apple, которое позволит нам и дальше максимально использовать потенциал роста в США благодаря правильному контенту и инновационным каналам дистрибуции. Мы хорошо знакомы друг с другом, ведь последние три года мы вместе работали над созданием фильма F1, который уже стал настоящим хитом во всем мире», — сказал президент и исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?