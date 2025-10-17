 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Ямаль перестал раздавать бесплатные автографы

Это связано с предстоящим подписанием рекламного контракта с компанией, которая специализируется на продаже товаров и одежды звезд спорта с их автографами
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль (Фото: David Ramos / Getty Images)

Звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль прекратил раздавать автографы болельщикам. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Дело в том, что 18-летний футболист собирается подписать рекламный контракт с компанией, которая специализируется на продаже товаров и одежды звезд спорта с их автографами. Из-за этого его менеджмент попросил игрока прекратить бесплатную раздачу автографов, чтобы цена на подобные товары не снижалась.

Ямаль по-прежнему позирует для фотографий с болельщиками, но автографы теперь не раздает. Отмечается, что футболист сообщил об этом «Барселоне» и клуб принял его решение. Кроме того, Mundo Deportivo пишет, что с «Барселоной» ведутся переговоры о получении определенного количества автографов от Ямаля для выполнения его институциональных обязательств.

Ямаль — лучший молодой игрок чемпионата Европы 2024 года, рекордсмен Евро как самый молодой игрок и автор гола в истории турнира. В ноябре 2024 года футболист получил премию Golden Boy как лучший молодой футболист Европы. В прошлом году Ямаль получил трофей Копа как лучший игрок мира до 21 года, в этом году он занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Барселона Ламин Ямаль
Ламин Ямаль фото
Ламин Ямаль
спортсмен, футболист
13 июля 2007 года
