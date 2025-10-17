«Спартак» выиграл 100-й матч в КХЛ под руководством Жамнова

«Красно-белые» прервали трехматчевую победную серию «Адмирала», выиграв по буллитам

Фото: телеграм-канал ХК «Спартак»

Московский «Спартак» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 4:3 по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Адам Ружичка (10-я минута), Джоуи Кин (46) и Даниэль Усманов (48). Решающий буллит на счету Нэйтана Тодда. У проигравших отличились Павел Коледов (20), Павел Шэн (45) и Даниил Гутик (52).

«Спартак» выиграл 100-й матч в КХЛ под руководством главного тренера Алексея Жамнова.

У «Адмирала» прервалась трехматчевая победная серия, у «Спартака» это третья победа в последних четырех встречах.

«Спартак» набрал 19 очков в 16 матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. «Адмирал» с 15 очками в 13 встречах расположился на девятой строчке на Востоке.

В следующем матче «Спартак» 21 октября примет «Шанхай Дрэгонс», «Адмирал» в тот же день дома сыграет с череповецкой «Северсталью».