 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Франция. Лига 1 ПСЖ Страсбур 1 1,35 x 5,7 2 9 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Акрон 1 2,4 x 3,45 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Оренбург 1 1,95 x 3,75 2 3,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Ростов 1 1,6 x 4,05 2 5,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Краснодар 1 4,8 x 3,4 2 1,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив ЦСКА 1 2,85 x 3,35 2 2,5 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Сити Эвертон 1 1,38 x 5 2 7,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Зенит 1 8 x 4,8 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Балтика 1 2,55 x 3 2 3,1 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ахмат 1 1,75 x 3,85 2 4,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

«Спартак» выиграл 100-й матч в КХЛ под руководством Жамнова

«Красно-белые» прервали трехматчевую победную серию «Адмирала», выиграв по буллитам
Фото: телеграм-канал ХК «Спартак»
Фото: телеграм-канал ХК «Спартак»

Московский «Спартак» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 4:3 по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Адам Ружичка (10-я минута), Джоуи Кин (46) и Даниэль Усманов (48). Решающий буллит на счету Нэйтана Тодда. У проигравших отличились Павел Коледов (20), Павел Шэн (45) и Даниил Гутик (52).

«Спартак» выиграл 100-й матч в КХЛ под руководством главного тренера Алексея Жамнова.

У «Адмирала» прервалась трехматчевая победная серия, у «Спартака» это третья победа в последних четырех встречах.

«Спартак» набрал 19 очков в 16 матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. «Адмирал» с 15 очками в 13 встречах расположился на девятой строчке на Востоке.

В следующем матче «Спартак» 21 октября примет «Шанхай Дрэгонс», «Адмирал» в тот же день дома сыграет с череповецкой «Северсталью».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Адмирал Алексей Жамнов
Материалы по теме
Канадец с российским паспортом подписал контракт с клубом КХЛ
Спорт
ЦСКА снова уступил «Локомотиву», у которого забрал лучшего тренера КХЛ
Спорт
В КХЛ рассказали о планах по модернизации после ошибочной шайбы СКА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Минпросвещения запланировало ввести единые учебники до 2032 года Общество, 15:54
Берлин заявил об обязанности Венгрии исполнить ордер МУС на арест Путина Политика, 15:53
Сперцяна исключили из претендентов на «Джентельмена года» после скандала Спорт, 15:52
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
В РЖД запланировали сокращения в аппарате управления Общество, 15:47
Диаспора: что это такое и как устроены этнические общины База знаний, 15:45
Новак не увидел необходимости в импорте бензина Политика, 15:41
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Осужденному за взятки экс-мэру Нижнего Новгорода отказали в УДО Общество, 15:38
«Спартак» выиграл 100-й матч в КХЛ под руководством Жамнова Спорт, 15:28
«Хрупкий фактор»: изменят ли переговоры России и США тренд на рынке акцийПодписка на РБК, 15:26
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Трамп назвал историю жизни Си Цзиньпина сюжетом для большого кино Политика, 15:18
Ветеран ЦСКА рассказал о сорванном в 1988 году «договорняке» Спорт, 15:13
Лавров обсудил с Сийярто подготовку саммита Путина и Трампа Политика, 15:07