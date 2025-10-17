 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Франция. Лига 1 ПСЖ Страсбур 1 1,35 x 5,7 2 9 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Акрон 1 2,4 x 3,45 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Оренбург 1 1,95 x 3,75 2 3,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Ростов 1 1,6 x 4,05 2 5,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Краснодар 1 4,8 x 3,4 2 1,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив ЦСКА 1 2,85 x 3,35 2 2,5 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Сити Эвертон 1 1,38 x 5 2 7,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Зенит 1 8 x 4,8 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Балтика 1 2,55 x 3 2 3,1 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ахмат 1 1,75 x 3,85 2 4,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Ветеран ЦСКА рассказал о сорванном в 1988 году «договорняке»

Андрей Мох рассказал, как у ЦСКА в 1988 году сорвался договорной матч с «Гурией»
Андрей Мох рассказал, что игроки ЦСКА собирались сыграть договорной матч против грузинской «Гурии», но этого не получилось из-за того, что соперник не был в состоянии забивать голы
Андрей Мох
Андрей Мох (Фото: Игорь Уткин, Александр Яковлев / ТАСС)

Бывший футболист ЦСКА Андрей Мох рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» о срыве договорного матча с участием армейцев в 1988 году.

ЦСКА тогда играл в первой лиге чемпионата СССР и уже потерял шансы на выход в элиту, а грузинской «Гурии» нужна была победа. «Грузины зашли с двух сторон: через меня и Масалитина. Предложили сумасшедшие бабки — по 5 тысяч рублей. Каждому», — сказал Мох.

По словам бывшего защитника ЦСКА, игроки армейцев согласились на предложение, но трое футболистов об этом не знали — Дмитрий Галямин, Игорь Корнеев и Дмитрий Кузнецов.

«К перерыву Корнеев сделал хет-трик! «Гурия» один еле-еле запихнула. Наша защита расступалась, вратарь отбивал перед собой, мяч метался по штрафной, но грузины даже попасть по нему не могли. Накануне всю ночь в гостинице куролесили», — добавил Мох.

По словам Моха, игроки ЦСКА в итоге передумали обеспечивать нужный результат. «По дороге на второй тайм тихонько переговариваемся между собой: эти никакие, не позориться же нам и в свои забивать. Значит, все отменяется. Масалитин еще два им воткнул, убегая, как от стоячих», — добавил он.

Матч в итоге завершился со счетом 5:2 в пользу ЦСКА.

«Гурии» деньги в итоге вернули. «Собрали с пацанов и отвезли», — заключил Мох.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА договорные матчи
Материалы по теме
Кто переходил из ЦСКА в «Спартак»
Спорт
ЦСКА продлил контракт с лучшим защитником РПЛ
Спорт
Тренера ЦСКА второй раз в сезоне признали лучшим в РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Минпросвещения запланировало ввести единые учебники до 2032 года Общество, 15:54
Берлин заявил об обязанности Венгрии исполнить ордер МУС на арест Путина Политика, 15:53
Сперцяна исключили из претендентов на «Джентельмена года» после скандала Спорт, 15:52
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
В РЖД запланировали сокращения в аппарате управления Общество, 15:47
Диаспора: что это такое и как устроены этнические общины База знаний, 15:45
Новак не увидел необходимости в импорте бензина Политика, 15:41
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Осужденному за взятки экс-мэру Нижнего Новгорода отказали в УДО Общество, 15:38
«Спартак» выиграл 100-й матч в КХЛ под руководством Жамнова Спорт, 15:28
«Хрупкий фактор»: изменят ли переговоры России и США тренд на рынке акцийПодписка на РБК, 15:26
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Трамп назвал историю жизни Си Цзиньпина сюжетом для большого кино Политика, 15:18
Ветеран ЦСКА рассказал о сорванном в 1988 году «договорняке» Спорт, 15:13
Лавров обсудил с Сийярто подготовку саммита Путина и Трампа Политика, 15:07