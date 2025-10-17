Ветеран ЦСКА рассказал о сорванном в 1988 году «договорняке»
Бывший футболист ЦСКА Андрей Мох рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» о срыве договорного матча с участием армейцев в 1988 году.
ЦСКА тогда играл в первой лиге чемпионата СССР и уже потерял шансы на выход в элиту, а грузинской «Гурии» нужна была победа. «Грузины зашли с двух сторон: через меня и Масалитина. Предложили сумасшедшие бабки — по 5 тысяч рублей. Каждому», — сказал Мох.
По словам бывшего защитника ЦСКА, игроки армейцев согласились на предложение, но трое футболистов об этом не знали — Дмитрий Галямин, Игорь Корнеев и Дмитрий Кузнецов.
«К перерыву Корнеев сделал хет-трик! «Гурия» один еле-еле запихнула. Наша защита расступалась, вратарь отбивал перед собой, мяч метался по штрафной, но грузины даже попасть по нему не могли. Накануне всю ночь в гостинице куролесили», — добавил Мох.
По словам Моха, игроки ЦСКА в итоге передумали обеспечивать нужный результат. «По дороге на второй тайм тихонько переговариваемся между собой: эти никакие, не позориться же нам и в свои забивать. Значит, все отменяется. Масалитин еще два им воткнул, убегая, как от стоячих», — добавил он.
Матч в итоге завершился со счетом 5:2 в пользу ЦСКА.
«Гурии» деньги в итоге вернули. «Собрали с пацанов и отвезли», — заключил Мох.
