Канадец с российским паспортом подписал контракт с клубом КХЛ
Канадский защитник Кэмерон Ли перешел в «Сочи». Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ.
Контракт с 28-летним хоккеистом подписан до конца сезона.
Накануне контракт с Ли расторг хабаровский «Амур».
В составе «Амура» Ли провел 155 матчей и набрал 53 (11+42) очка. Всего в Хабаровске он сыграл три полноценных сезона.
В октябре 2023 года Ли получил российское гражданство.
«Сочи» в нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ занимает последнее место в Западной конференции, набрав 9 очков в 13 матчах.
