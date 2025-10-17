Канадец с российским паспортом Кэмерон Ли подписал контракт с «Сочи»

Канадец с российским паспортом подписал контракт с клубом КХЛ

Соглашение с защитником Кэмероном Ли действует до конца сезона

Кэмерон Ли (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Канадский защитник Кэмерон Ли перешел в «Сочи». Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ.

Контракт с 28-летним хоккеистом подписан до конца сезона.

Накануне контракт с Ли расторг хабаровский «Амур».

В составе «Амура» Ли провел 155 матчей и набрал 53 (11+42) очка. Всего в Хабаровске он сыграл три полноценных сезона.

В октябре 2023 года Ли получил российское гражданство.

«Сочи» в нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ занимает последнее место в Западной конференции, набрав 9 очков в 13 матчах.