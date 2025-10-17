Вторая ракетка России вышла в полуфинал крупного турнира WTA в Нинбо
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Нинбо (Китай).
В 1/4 финала 30-летняя Александрова, четвертая сеяная, обыграла американку Маккартни Кесслер, 33-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:3.
Следующей соперницей Александровой будет победительница пары Чжу Линь (Китай) — Диана Шнайдер (Россия).
Александрова занимает десятое место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA. В этом сезоне она три раза доходила до финалов — в феврале победила украинку Даяну Ястремскую в австрийском Линце, в августе проиграла Диане Шнайдер в мексиканском Монтеррее, а в сентябре уступила польке Иге Свёнтек в Сеуле.
Турнир в Нинбо завершится 19 октября. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?