Вторая ракетка России вышла в полуфинал крупного турнира WTA в Нинбо

Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Нинбо, где может сыграть со Шнайдер

Екатерина Александрова без проблем обыграла американку Маккартни Кесслер

Екатерина Александрова (Фото: Wang He / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Нинбо (Китай).

В 1/4 финала 30-летняя Александрова, четвертая сеяная, обыграла американку Маккартни Кесслер, 33-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:3.

Следующей соперницей Александровой будет победительница пары Чжу Линь (Китай) — Диана Шнайдер (Россия).

Александрова занимает десятое место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA. В этом сезоне она три раза доходила до финалов — в феврале победила украинку Даяну Ястремскую в австрийском Линце, в августе проиграла Диане Шнайдер в мексиканском Монтеррее, а в сентябре уступила польке Иге Свёнтек в Сеуле.

Турнир в Нинбо завершится 19 октября. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.