Спорт
0

Даниил Медведев вышел в полуфинал на третьем турнире ATP подряд

Российский теннисист в Алма-Ате в двух сетах обыграл венгра Фабиана Марожана
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Алма-Ате.

В 1/4 финала 29-летний Медведев, второй сеяный, обыграл венгра Фабиана Марожана, 52-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 6:2.

Следующим соперником Медведева будет австралиец Джеймс Дакворт (138-й номер рейтинга ATP).

Для Медведева предстоящий полуфинал будет третьим подряд в ATP (оба предыдущих раза он проиграл). 

В последний раз Медведев брал титул на турнире ATP больше двух лет назад — в мае 2023 года в Риме. В финале турнира ATP россиянин последний раз играл в немецком Галле в июне (уступил Александру Бублику из Казахстана).

Медведев, занимающий сейчас 14-ю строчку в рейтинге ATP, в 2022 году на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. В его активе 20 титулов ATP.

Турнир в Алма-Ате категории ATP 250 с призовым фондом более $1 млн завершится 19 октября.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко
Даниил Медведев
