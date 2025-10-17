На Кипре застрелили президента клуба, который тренировал Кержаков

В главу «Кармиотиссы» Ставроса Димостенуса стреляли возле дома. Он скончался, пока сын вез его в больницу

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock

Президент футбольного клуба «Кармиотисса» Ставрос Димостенус убит в Лимасоле. Об этом сообщает Cyprus Mail.

В 49-летнего Димостенуса выстрелили несколько раз возле дома, когда он садился в автомобиль. Сын сразу же посадил его в машину, но по дороге в больницу попал в аварию на автомагистрали. Димостенус скончалась в машине.

«Кармиотисса» в прошлом сезоне вылетела из высшего дивизиона чемпионата Кипра.

В 2023 году главным тренером «Кармиотиссы» непродолжительное время работал бывший футболист «Зенита» и сборной России Александра Кержаков. Он возглавил кипрский клуб 8 февраля. Под его руководством команда провела пять матчей, одержав лишь одну победу при трех поражениях и одной ничьей. Об его уходе «Кармиотисса» объявила 1 апреля.