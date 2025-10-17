Уилл Смит пошутил, что готов сыграть Янника Синнера в кино
Голливудский актер Уилл Смит пошутил, что готов сыграть итальянского теннисиста, вторую ракетку мира Янника Синнера в кино.
Синнера недавно спросили, какой актер мог бы сыграть его, и тот назвал Смита. Актер написал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) «я в деле» и приложил отфотошопленный кадр с собой вместо Синнера с трофеем Уимблдона.
На счету 24-летнего Синнера 21 титул на турнирах ATP, в том числе четыре трофея на турнирах «Большого шлема» — Australian Open (2024, 2025), Уимблдоне (2025) и US Open (2024).
