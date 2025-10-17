 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Франция. Лига 1 ПСЖ Страсбур 1 1,33 x 5,8 2 10 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Акрон 1 2,45 x 3,5 2 2,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Оренбург 1 1,95 x 3,75 2 3,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Ростов 1 1,6 x 4 2 5,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Краснодар 1 4,8 x 3,4 2 1,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив ЦСКА 1 2,7 x 3,35 2 2,6 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Сити Эвертон 1 1,38 x 5 2 7,8 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Уилл Смит пошутил, что готов сыграть Янника Синнера в кино

Итальянского теннисиста недавно спросили, какой голливудский актер мог бы сыграть его, и Синнер тогда назвал Смита
Уилл Смит
Уилл Смит (Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images)

Голливудский актер Уилл Смит пошутил, что готов сыграть итальянского теннисиста, вторую ракетку мира Янника Синнера в кино.

Синнера недавно спросили, какой актер мог бы сыграть его, и тот назвал Смита. Актер написал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) «я в деле» и приложил отфотошопленный кадр с собой вместо Синнера с трофеем Уимблдона.

На счету 24-летнего Синнера 21 титул на турнирах ATP, в том числе четыре трофея на турнирах «Большого шлема» — Australian Open (2024, 2025), Уимблдоне (2025) и US Open (2024).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Янник Синнер Уилл Смит
Материалы по теме
Синнер обыграл Алькараса и впервые в карьере стал победителем Уимблдона
Спорт
Синнер не смог защитить титул чемпиона «Мастерс» в Шанхае из-за судорог
Спорт
Алькарас выиграл US Open и снова стал первой ракеткой мира
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Рэпера Oxxxymiron трижды оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Общество, 12:52
Суд арестовал квартиры бывшего топ-менеджера Альфа-банка в центре Москвы Общество, 12:52
На Вологодчине до конца года алкосети переформатируют в продуктовые Общество, 12:50
Личный бренд основателя помогает в найме сотрудников. Как его создатьПодписка на РБК, 12:49
Минобороны сообщило о восьми массированных и групповых ударах на Украине Политика, 12:48
Водитель пострадал при массовом ДТП на Президентском мосту в Ульяновске Общество, 12:44
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Москве после технических работ открылась Квартира Михаила Булгакова Life, 12:44
Венгрия обещала гарантировать беспрепятственный въезд Путина на саммит Политика, 12:41
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
Путин собрал Совбез после разговора с Трампом Политика, 12:29
В Киеве и области на час отключили электричество Политика, 12:29
Минобороны заявило о взятии трех населенных пунктов в зоне спецоперации Политика, 12:28