Спорт
0

Россиянин Дорофеев забил гол и продолжил возглавлять гонку снайперов НХЛ

Павел Дорофеев вновь забил гол в НХЛ и продолжил возглавлять снайперскую гонку
Игрок «Вегаса» Павел Дорофеев в матче против «Бостона» отметился заброшенной шайбой на четвертой минуте. Команда россиянина выиграла со счетом 6:5
Фото: Steve Marcus / Getty Images
Фото: Steve Marcus / Getty Images

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

Матч завершился со счетом 6:5 в пользу «Вегаса». У победителей голы забили Дорофеев (4-я минута), Коул Рейнхарт (19), Джек Айкел (25), Томаш Гертл (27) и Вильям Карлссон (39, 43).

В составе проигравших шайбы забросили Таннер Жанно (3), Никита Задоров (17), Давид Пастрняк (29), Марк Кастелич (45) и Майк Эйссимонт (46).

Форвард Дорофеев забросил свою шестую шайбу в пяти играх, а также отметился первой передачей. Сейчас он делит первое место в списке лучших снайперов текущего сезона вместе с Шейном Пинто из «Оттавы».

В матче отличились и другие российские игроки: Иван Барбашев из «Вегаса» отдал голевой пас, а защитник «Бостона» Никита Задоров забил свой первый гол в сезоне.

«Вегас» с 8 очками лидирует в Тихоокеанском дивизионе и в следующей игре 19 октября примет «Калгари».

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Хоккей россияне в НХЛ НХЛ Павел Дорофеев Вегас Голден Найтс Бостон Брюинз
