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Эксклюзив

Президент КХЛ оценил шансы Малкина стать лучшим игроком сезона в НХЛ

Морозов оценил шансы Малкина стать лучшим игроком сезона в НХЛ
Глава Континентальной хоккейной лиги, который играл в «Питтсбурге», заявил, что у Евгения Малкина есть шансы не останавливаться и забросить 600-ю шайбу в НХЛ
Сидни Кросби и Евгений Малкин
Сидни Кросби и Евгений Малкин (Фото: Penguins / Global look press)

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил «РБК Спорт», что у российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина есть возможность стать лучшим игроком сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Шансы всегда есть. Он опытный и талантливый игрок. Все зависит от того, как будет складываться чемпионат и как будут помогать партнеры», — сказал Морозов.

Ночью Малкин в матче против «Баффало Сейбрз» вторым из российских хоккеистов выбил 500 шайб за карьеру в НХЛ. Также он вышел на первое место в сезоне по очкам в НХЛ (11).

«Он великолепно начал этот сезон, хорошо подготовился. 38 лет — это не предел для него, его здоровья и профессионального подхода. Сейчас все складывается хорошо. Все ждали его 500-ю шайбу, и мы его поздравляем. Это второй российский игрок, который добился такого результата. Это очень круто. Женя, вперед! Не останавливайся на этом. Ждем 600-ю шайбу!» — сказал Морозов.

Морозов провел семь сезонов в «Питтсбурге» (1997–2004), сыграв 451 матч и набрав 219 очков (85 голов и 135 результативных передач). Последний сезон стал для Морозова самым результативным в НХЛ — он завершил его с 50 баллами.

Малкин в игре против «Баффало Сейбрз» также сделал три ассиста. Матч закончился в овертайме победой «Пингвинз» со счетом 6:5.

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Алексей Морозов Евгений Малкин Питтсбург Пингвинз Баффало Сейбрз
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