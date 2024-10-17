Калинская вслед за Андреевой и Касаткиной вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо

Калинская стала третьей россиянкой в четвертьфинале турнира в Нинбо

Россиянка обыграла китаянку Юань Юэ в двух сетах и в четвертьфинале может встретиться с финалисткой «Ролан Гаррос» 2023 года чешкой Муховой

Анна Калинская (Фото: Shi Tang / Getty Images)

Вторая ракетка России Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в китайском Нинбо с призовым фондом $900 тыс.

В матче второго круга Калинская победила 46-ю ракетку мира китаянку Юань Юэ со счетом 6:3, 6:3.

Следующей соперницей Калинской будет чешка Каролина Мухова (29-я) или румынка Жаклин Кристиан (73-я).

Ранее в четвертьфинал в Нинбо вышли россиянки Дарья Касаткина и Мирра Андреева, которые сыграют с Юлией Путинцевой и Барборой Крейчиковой соответственно.