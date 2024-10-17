Калинская стала третьей россиянкой в четвертьфинале турнира в Нинбо
Вторая ракетка России Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в китайском Нинбо с призовым фондом $900 тыс.
В матче второго круга Калинская победила 46-ю ракетку мира китаянку Юань Юэ со счетом 6:3, 6:3.
Следующей соперницей Калинской будет чешка Каролина Мухова (29-я) или румынка Жаклин Кристиан (73-я).
Ранее в четвертьфинал в Нинбо вышли россиянки Дарья Касаткина и Мирра Андреева, которые сыграют с Юлией Путинцевой и Барборой Крейчиковой соответственно.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
В Москве утром образовался «радиационный туман»
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Аналитики ухудшили прогнозы по рублю и инфляции
Владимир Зеленский представил «план победы»
Станислава Черчесова оштрафовали за «неуважение к казахскому языку»
Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине
Аналитики подсчитали, сколько стоит жилье в 10 минутах ходьбы от метро
Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов