Евгения Медведева назвала устаревшими сообщения о проблемах с сердцем

Евгения Медведева — о проблемах с сердцем: я активна, мне ничего не угрожает

Фигуристка в выпуске своего шоу на YouTube, опубликованном накануне, рассказала о нарушениях сердечного ритма и запрете на ледовые тренировки. В среду Медведева сказала, что это было больше месяца назад и сейчас у нее все хорошо

Евгения Медведева (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила в телеграм-канале, что информация о запрете врачей выходить на лед из-за проблем с сердцем устарела.

Ранее Медведева в интервью со Стасом Ярушиным на YouTubе призналась, что у нее «экстрасистолы в огромном количестве» (нарушение сердечного ритма) и ей приходится принимать огромное количество таблеток.

Медведева сообщила, что выпуск с Ярушиным снимали больше месяца назад и новость о проблемах с сердцем «чуточку вырванная из контекста».

«Врачи всегда стараются обезопасить пациента. Даже тогда, когда не так все страшно. Не буду вдаваться в детали, лишь скажу, что сейчас все хорошо. Я активна. Ничего не угрожает», — написала фигуристка.

По ее словам, она снова готовится к ледовым шоу.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России.