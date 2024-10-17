Евгения Медведева назвала устаревшими сообщения о проблемах с сердцем
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила в телеграм-канале, что информация о запрете врачей выходить на лед из-за проблем с сердцем устарела.
Ранее Медведева в интервью со Стасом Ярушиным на YouTubе призналась, что у нее «экстрасистолы в огромном количестве» (нарушение сердечного ритма) и ей приходится принимать огромное количество таблеток.
Медведева сообщила, что выпуск с Ярушиным снимали больше месяца назад и новость о проблемах с сердцем «чуточку вырванная из контекста».
«Врачи всегда стараются обезопасить пациента. Даже тогда, когда не так все страшно. Не буду вдаваться в детали, лишь скажу, что сейчас все хорошо. Я активна. Ничего не угрожает», — написала фигуристка.
По ее словам, она снова готовится к ледовым шоу.
Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России.
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