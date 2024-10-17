 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Евгения Медведева назвала устаревшими сообщения о проблемах с сердцем

Евгения Медведева — о проблемах с сердцем: я активна, мне ничего не угрожает
Фигуристка в выпуске своего шоу на YouTube, опубликованном накануне, рассказала о нарушениях сердечного ритма и запрете на ледовые тренировки. В среду Медведева сказала, что это было больше месяца назад и сейчас у нее все хорошо
Евгения Медведева
Евгения Медведева (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила в телеграм-канале, что информация о запрете врачей выходить на лед из-за проблем с сердцем устарела.

Ранее Медведева в интервью со Стасом Ярушиным на YouTubе призналась, что у нее «экстрасистолы в огромном количестве» (нарушение сердечного ритма) и ей приходится принимать огромное количество таблеток.

Медведева сообщила, что выпуск с Ярушиным снимали больше месяца назад и новость о проблемах с сердцем «чуточку вырванная из контекста».

«Врачи всегда стараются обезопасить пациента. Даже тогда, когда не так все страшно. Не буду вдаваться в детали, лишь скажу, что сейчас все хорошо. Я активна. Ничего не угрожает», — написала фигуристка.

По ее словам, она снова готовится к ледовым шоу.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

В Москве утром образовался «радиационный туман»

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Аналитики ухудшили прогнозы по рублю и инфляции

Владимир Зеленский представил «план победы»

Станислава Черчесова оштрафовали за «неуважение к казахскому языку»

Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине

Аналитики подсчитали, сколько стоит жилье в 10 минутах ходьбы от метро

Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Евгения Медведева
Материалы по теме
Фигуристка Косторная пропустит часть сезона из-за болезни
Спорт
Фигуристка Синицина попала в аварию на МКАД по пути на турнир
Спорт
Эстонская фигуристка рассказала, что стала жертвой изнасилования
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,41) Инвестиции, 16 окт, 17:28 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,26 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 17:28
Зеленский заявил, что представил «план победы» не для критикиПолитика, 15:40
В Челябинской области священник убил мужа учительницыОбщество, 15:35
ЕЦБ в третий раз понизил процентные ставкиИнвестиции, 15:31
Роналду второй раз подряд обошел Месси по доходам в рейтинге ForbesСпорт, 15:27
В Севастополе объявили воздушную тревогуПолитика, 15:24
Армяне среди причин эмиграции назвали Пашиняну хаш, прически и сережкиОбщество, 15:21
Как проходит цифровизация проектов в сфере туризма и образованияОтрасли, 15:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Полипласт Новомосковск» поддержит проведение игр по следж-хоккеюПресс-релиз, 15:19
Наймите GPT: как улучшить бизнес-процессы с помощью генеративных моделейТренды, 15:18
При восстановлении разрушенного жилья разрешили выходить за рамки бюджетаНедвижимость, 15:17
В ЦБ объяснили, как будет работать «период охлаждения» по потребкредитамФинансы, 15:12
«Софтлайн» запланировала обратный выкуп 5% акцийИнвестиции, 15:06
Премьер Словакии предложил не «морализировать» и продавать оружие УкраинеПолитика, 15:06
Матвиенко заявила, что законопроект о чайлдфри не навязывает деторождениеОбщество, 15:06