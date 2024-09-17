 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В «Вашингтоне» показали, что подарили Овечкину на 39-й день рождения

Капитан «Вашингтона» получил в подарок именное ретроджерси клуба со старой эмблемой известной как «кричащий орел»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» опубликовал в соцсети Х видео, в котором показал, что капитану команды россиянину Александру Овечкину подарили на 39-й день рождения.

В этом ролике Овечкин открывает свой подарок — и в коробке оказалось именное ретроджерси клуба со старой эмблемой, известной как «кричащий орел», которая использовалась c 1995 по 2007 год.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, всю карьеру в лиге он провел в «Вашингтоне». Новый сезон стартует 4 октября.

Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету форварда 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Овечкину необходимо забросить еще 42 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео

В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты

В августе авиаперелеты подорожали почти на 30%

Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции

Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.

Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Агент сообщил о состоянии Овечкина после досрочно завершенной тренировки
Спорт
Овечкин досрочно покинул тренировку «Вашингтона» из-за повреждения
Спорт
Овечкин оценил песни Бузовой фразой «вне льда и раздевалки можно»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 101,51 (+0,23) Инвестиции, 17:39 Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 91,43 (+0,29) Инвестиции, 17:39
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:01
По всему Ливану взорвались пейджеры «Хезболлы». Спецэфир телеканала РБКПолитика, 19:00
Reuters узнал, что США расследуют всплеск импорта урана из КитаяПолитика, 19:00
Глава ВВС США заявил, что Москва будет угрозой и после конфликта с КиевомПолитика, 18:56
Игрок «Салавата» врезался головой в борт и его увезли со льда на носилкахСпорт, 18:52
Минздрав Ливана сообщил о 2,7 тыс. раненых при взрыве пейджеровПолитика, 18:51
В Москве обсудят векторы развития рынка офисной недвижимостиОтрасли, 18:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд сформировал коллегию присяжных по делу о нападении на ЧибисаПолитика, 18:47
«Хезболла»: что известно о подвергшейся «пейджерной атаке» группировкеБаза знаний, 18:38
«Яндекс», «Сбер» и Т-банк возглавили рейтинг разработчиков open-sourceОтрасли, 18:37
Воробьев объяснил ограничения на трудоустройство мигрантов в ПодмосковьеПолитика, 18:28
Шойгу прибыл в Иран с необъявленным визитомПолитика, 18:26
Ставка на ставку. Что ждут от ФРС пользователи криптосервиса PolymarketКрипто, 18:25
Президент Финляндии назвал численность армии в случае войныПолитика, 18:24