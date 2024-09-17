В «Вашингтоне» показали, что подарили Овечкину на 39-й день рождения

Капитан «Вашингтона» получил в подарок именное ретроджерси клуба со старой эмблемой известной как «кричащий орел»

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» опубликовал в соцсети Х видео, в котором показал, что капитану команды россиянину Александру Овечкину подарили на 39-й день рождения.

В этом ролике Овечкин открывает свой подарок — и в коробке оказалось именное ретроджерси клуба со старой эмблемой, известной как «кричащий орел», которая использовалась c 1995 по 2007 год.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, всю карьеру в лиге он провел в «Вашингтоне». Новый сезон стартует 4 октября.

Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету форварда 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Овечкину необходимо забросить еще 42 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).