В «Вашингтоне» показали, что подарили Овечкину на 39-й день рождения
Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» опубликовал в соцсети Х видео, в котором показал, что капитану команды россиянину Александру Овечкину подарили на 39-й день рождения.
В этом ролике Овечкин открывает свой подарок — и в коробке оказалось именное ретроджерси клуба со старой эмблемой, известной как «кричащий орел», которая использовалась c 1995 по 2007 год.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, всю карьеру в лиге он провел в «Вашингтоне». Новый сезон стартует 4 октября.
Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету форварда 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Овечкину необходимо забросить еще 42 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео
В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты
В августе авиаперелеты подорожали почти на 30%
Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции
Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.
Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов