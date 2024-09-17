Бойца ММА Исмаилова оштрафовали за возбуждение ненависти к полицейским
Таганский суд Москвы оштрафовал бойца ММА Магомеда Исмаилова на 20 тыс. руб. в рамках дела по статье 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Исмаилов не явился на первые два заседания суда, которые прошли в августе и сентябре. Сегодня его также не было, в итоге дело было рассмотрено в отсутствие подсудимого, отмечает «Матч ТВ».
Административное дело в отношении Исмаилова было возбуждено после его публикаций в соцсетях. Mash сообщал, что год назад Исмаилов записал видео в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) с возмущениями по поводу полицейских рейдов в мечети и обозвал правоохранителей «бандитами в масках».
В своем последнем бою, который прошел по правилам бокса, 38-летний Исмаилов единогласным решением судей проиграл Владимиру Минееву 20 июля. В ММА в активе Исмаилова 18 побед, три поражения и одна ничья. Он выступал в таких промоушенах, как ACA, Fight Nights, M-1 Global, RCC.
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