Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде
Артем Дзюба, который выступает сейчас за тольяттинский «Акрон», заявил «Известиям», что верит в то, что еще может сыграть за сборную России.
«Против Вьетнама, Кубы... кого там еще... Гватемалы, Камбоджи — вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе», — сказал 36-летний Дзюба.
По словам игрока, все зависит от главного тренера Валерия Карпина. «От него, конечно, зависит. Он ведь решает, кто будет играть за сборную», — добавил он.
В последний раз форвард играл за национальную команду на чемпионате Европы в 2021 году.
Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе «Зенита», двукратный обладатель Кубка страны и четырехкратный — Суперкубка.
Наряду с Александром Кержаковым он считается лучшим бомбардиром в истории сборной России (по 30 голов).
Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. Команда Карпина проводит только товарищеские матчи. В последней игре 5 сентября россияне разгромили команду Вьетнама со счетом 3:0.
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