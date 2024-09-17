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Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде

Лучший наряду с Александром Кержаковым бомбардир в истории национальной команды последний раз играл за сборную в 2021 году на чемпионате Европы
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: телеграм-канал ФК «Акрон»)

Артем Дзюба, который выступает сейчас за тольяттинский «Акрон», заявил «Известиям», что верит в то, что еще может сыграть за сборную России.

«Против Вьетнама, Кубы... кого там еще... Гватемалы, Камбоджи — вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе», — сказал 36-летний Дзюба.

По словам игрока, все зависит от главного тренера Валерия Карпина. «От него, конечно, зависит. Он ведь решает, кто будет играть за сборную», — добавил он.

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В последний раз форвард играл за национальную команду на чемпионате Европы в 2021 году.

Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе «Зенита», двукратный обладатель Кубка страны и четырехкратный — Суперкубка.

Наряду с Александром Кержаковым он считается лучшим бомбардиром в истории сборной России (по 30 голов).

Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. Команда Карпина проводит только товарищеские матчи. В последней игре 5 сентября россияне разгромили команду Вьетнама со счетом 3:0.

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