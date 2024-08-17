Матч чемпионата Франции прервали на 30 минут из-за травмы футболиста

Полузащитник «Лилля» Эйнджел Гомес рухнул на газон после столкновения с игроком «Реймса» Амаду Коне и потерял сознание

Эйнджел Гомес (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Полузащитник «Лилля» Эйнджел Гомес получил серьезную травму в матче первого тура чемпионата Франции против «Реймса».

На 10-й минуте 23-летний Гомес столкнулся головами с хавбеком «Реймса» Амаду Коне и потерял сознание. На поле сразу же появились врачи, а Коне получил красную карточку. Гомесу долго оказывали помощь и унесли с поля на носилках. Игра была возобновлено спустя почти полчаса.

RMC Sport сообщил, что Гомес был в сознании, когда его уносили с поля.

Гомес является воспитанником «Манчестер Юнайтед», в «Лилле» он выступает с 2020 года.