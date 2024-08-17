Матч чемпионата Франции прервали на 30 минут из-за травмы футболиста
Полузащитник «Лилля» Эйнджел Гомес получил серьезную травму в матче первого тура чемпионата Франции против «Реймса».
На 10-й минуте 23-летний Гомес столкнулся головами с хавбеком «Реймса» Амаду Коне и потерял сознание. На поле сразу же появились врачи, а Коне получил красную карточку. Гомесу долго оказывали помощь и унесли с поля на носилках. Игра была возобновлено спустя почти полчаса.
RMC Sport сообщил, что Гомес был в сознании, когда его уносили с поля.
Гомес является воспитанником «Манчестер Юнайтед», в «Лилле» он выступает с 2020 года.
Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты
Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России
Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко
Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США
В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%
WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов