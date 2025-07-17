 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Балтика 1 1,6 x 4,4 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Крылья Советов 1 2,35 x 3,55 2 3,05 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Сочи 1 1,7 x 4,05 2 4,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Динамо Махачкала 1 1,5 x 4,3 2 6,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Краснодар 1 6,3 x 4,4 2 1,55 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Ростов 1 1,32 x 5,8 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Рубин 1 2,25 x 3,5 2 3,15 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург ЦСКА 1 5,2 x 4,25 2 1,6 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,42 x 20,5 2 3,05 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 23 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Мбаппе стал фигурантом дела из-за «пожертвования» полицейским €180 тыс.

Мбаппе в знак признательности отдал пяти представителям службы безопасности свой бонус за выступление на турнире — €180,3 тыс. Четырем сотрудникам отдал по €30 тыс., а их начальнику — €60,3 тыс.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Полиция Франции начала расследование из-за передачи футболистом Килианом Мбаппе в качестве подарка более €180 тыс. пяти сотрудникам службы безопасности сборной Франции на чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщает издание Le Canard Enchaîné.

Сборная Франции на чемпионате мира — 2022 дошла до финала, где в серии пенальти уступила сборной Аргентины.

Мбаппе в знак признательности подарил пяти представителям службы безопасности свой бонус за выступление на турнире — €180,3 тыс. Четырем сотрудникам отдал по €30 тыс., а их начальнику — €60,3 тыс.

Национальная инспекция полиции (IGPN) спустя два года начала административное расследование в отношении пяти сотрудников спецподразделений, ответственных за безопасность сборной Франции. В расследовании также принимает участие Французская разведывательная служба, отвечающая за борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и налоговым мошенничеством.

При этом Мбаппе настаивает, что он проконсультировался с юристами, перед тем как подарил деньги.

Представитель футболиста отметил, что все сотрудники, работавшие с командой, получили бонусы, кроме этих пяти представителей спецподразделения. «Пожертвование было сделано в духе справедливости, признания проделанной работы, без какой-либо компенсации. Этим он выразил свою благодарность тем, кто работает за кулисами. Эта заслуживает признания, а не обесценивания», — отметил он.

Окружение Мбаппе настаивает, что «все было сделано в соответствии с правилами и в духе закона».

В Британии подростков заподозрили в сотрудничестве с преступными группами в интересах России и Ирана

В США уволили федерального прокурора по делам Эпштейна и Дидди

Тревога на Аляске из-за приближения цунами после сильного землетрясения. Видео

WSJ узнала о действиях капитана разбившегося в Индии Dreamliner, напугавших второго пилота

Около 50 человек погибли при пожаре в новом ТЦ в Ираке

В Воронеже задержали россиянина, передававшего сведения о ПВО украинской разведке

В Британии родились восемь детей с ДНК трех человек

Трамп договорился об изменении рецептуры Coca-Cola для рынка США

Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Руслан Алиев
Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу ЧМ-2022
Материалы по теме
Футболист сборной России заразился той же инфекцией, что и Мбаппе
Спорт
Мбаппе пожаловался прокурорам на моральное притеснение в ПСЖ
Спорт
Мбаппе возобновил тренировки с «Реалом» после гастроэнтерита
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 90,56 (-0,59) Инвестиции, 16 июл, 20:34 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 77,96 (0) Инвестиции, 16 июл, 20:34
В Кремле назвали оправданными отключения мобильного интернета Политика, 12:41
Песков ответил на заявление Медведева о депаразитации Украины Политика, 12:41
Умер режиссер Юрий Кара Общество, 12:40
МИД Польши обвинил Россию в ударе по польскому заводу на Украине Политика, 12:39
Шампанское и байцзю: Brand Finance назвал самые дорогие бренды алкоголя Вино, 12:38
Ермак заявил, как Трамп мог бы положить конец конфликту на Украине Политика, 12:32
Жилье в новостройках России подорожало на 17,9% за год Недвижимость, 12:30
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Более 50 человек погибли при пожаре в ТЦ в Ираке. Видео Общество, 12:26
Минцифры представило новые правила отсрочки для IT-специалистов Политика, 12:22
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 12:20
Мбаппе стал фигурантом дела из-за «пожертвования» полицейским €180 тыс. Спорт, 12:17
Акции Renault пережили крупнейшее за 4 года падение. Что происходит Авто, 12:08
The Telegraph узнала, из-за кого Трамп изменил отношение к России Политика, 12:05
В Москве началось прощание с режиссером Александром Миттой Общество, 12:04