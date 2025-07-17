Мбаппе стал фигурантом дела из-за «пожертвования» полицейским €180 тыс.

Мбаппе в знак признательности отдал пяти представителям службы безопасности свой бонус за выступление на турнире — €180,3 тыс. Четырем сотрудникам отдал по €30 тыс., а их начальнику — €60,3 тыс.

Килиан Мбаппе (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Полиция Франции начала расследование из-за передачи футболистом Килианом Мбаппе в качестве подарка более €180 тыс. пяти сотрудникам службы безопасности сборной Франции на чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщает издание Le Canard Enchaîné.

Сборная Франции на чемпионате мира — 2022 дошла до финала, где в серии пенальти уступила сборной Аргентины.

Мбаппе в знак признательности подарил пяти представителям службы безопасности свой бонус за выступление на турнире — €180,3 тыс. Четырем сотрудникам отдал по €30 тыс., а их начальнику — €60,3 тыс.

Национальная инспекция полиции (IGPN) спустя два года начала административное расследование в отношении пяти сотрудников спецподразделений, ответственных за безопасность сборной Франции. В расследовании также принимает участие Французская разведывательная служба, отвечающая за борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и налоговым мошенничеством.

При этом Мбаппе настаивает, что он проконсультировался с юристами, перед тем как подарил деньги.

Представитель футболиста отметил, что все сотрудники, работавшие с командой, получили бонусы, кроме этих пяти представителей спецподразделения. «Пожертвование было сделано в духе справедливости, признания проделанной работы, без какой-либо компенсации. Этим он выразил свою благодарность тем, кто работает за кулисами. Эта заслуживает признания, а не обесценивания», — отметил он.

Окружение Мбаппе настаивает, что «все было сделано в соответствии с правилами и в духе закона».