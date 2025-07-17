Мария Шарапова выставила на продажу дом в США за $25 млн
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова выставила на продажу дом в Манхэттен-Бич (Лос-Анджелес, Калифорния). Об этом сообщает Wall Street Journal.
Первоначальная цена дома россиянки — $25 млн.
Свой прошлый дом на Манхэттен-Бич она продала в 2015 году за $5 млн. Нынешняя сделка может стать одной из крупнейших на рынке.
Издание отмечает, что Шарапова решила продать дом, поскольку большую часть времени проводит у мужа — британского миллионера Александра Гилкса.
Шарапова — пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» (две победы на «Ролан Гаррос», по одной на Australian Open, US Open и Уимблдоне). Она единственная представительница России, выигравшая все турниры «Большого шлема».
Также на ее счету 39 титулов на турнирах WTA (36 — в одиночном разряде), победы на Итоговом турнире (2004), Кубке Федераций в составе сборной России, серебро Олимпиады-2012. В 2024 году ее включили в Зал славы тенниса.
Шарапова 11 лет подряд была самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире. На протяжении карьеры россиянка входила в число лидеров по спонсорским/рекламным заработкам среди спортсменов.
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