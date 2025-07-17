Мария Шарапова выставила на продажу дом в США за $25 млн

Свой прошлый дом на Манхэттен-Бич Шарапова продала в 2015 году за $5 млн. Нынешняя сделка может стать одной из крупнейших на рынке

Мария Шарапова (Фото: Joe Scarnici / Getty Images)

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова выставила на продажу дом в Манхэттен-Бич (Лос-Анджелес, Калифорния). Об этом сообщает Wall Street Journal.

Первоначальная цена дома россиянки — $25 млн.

Свой прошлый дом на Манхэттен-Бич она продала в 2015 году за $5 млн. Нынешняя сделка может стать одной из крупнейших на рынке.

Издание отмечает, что Шарапова решила продать дом, поскольку большую часть времени проводит у мужа — британского миллионера Александра Гилкса.

Шарапова — пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» (две победы на «Ролан Гаррос», по одной на Australian Open, US Open и Уимблдоне). Она единственная представительница России, выигравшая все турниры «Большого шлема».

Также на ее счету 39 титулов на турнирах WTA (36 — в одиночном разряде), победы на Итоговом турнире (2004), Кубке Федераций в составе сборной России, серебро Олимпиады-2012. В 2024 году ее включили в Зал славы тенниса.

Шарапова 11 лет подряд была самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире. На протяжении карьеры россиянка входила в число лидеров по спонсорским/рекламным заработкам среди спортсменов.