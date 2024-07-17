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Евро-2024 ,  
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Marca узнала об отказе сборной Испании пускать премьера в раздевалку

Marca: сборная Испании отказалась пускать премьера Санчеса в раздевалку на Евро
Сюжет
Евро-2024
Футболисты сборной Испании были рады видеть в раздевалке короля. Но не пустили никого из правительства, у которого с прошлого года конфликт с национальной федерацией футбола из-за поцеловавшего футболистку Рубиалеса
Педро Санчес
Педро Санчес (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Никто из членов испанского правительства, в том числе его глава Педро Санчес, не смог попасть в раздевалку сборной на чемпионате Европы в Германии из-за позиции игроков, пишет Marca.

Санчес посетил матчи Испании против Германии в четвертьфинале (2:1) и Англии в финале (2:1).

При этом королю Испании Филиппу VI после игры с Италией (1:0) в раздевалке сборной были рады.

Официально игроки никаких заявлений по этому поводу не делали, но разница в отношении к королю и премьеру была так же заметна во время официальных приемов после победы сборной на турнире.

Тогда футболисты довольно холодно пообщались с Санчесом, а на встрече с королем были радостные, отмечает издание.

Конфликт между правительством и испанской федерацией футбола (RFEF) начался в прошлом году из-за скандала вокруг ее бывшего главы Луиса Рубиалеса. Тому пришлось уйти в отставку из-за поцелуя футболистки Дженнифер Эрмосо против ее воли. После этого Рубиалес стал фигурантом расследования в связи с подозрениями в незаконности контрактов RFEF за последние пять лет

В апреле правительство решило создать комиссию по надзору за федерацией футбола, что вызвало беспокойство ФИФА и УЕФА.

Сменившего Рубиалеса Педро Рошу, который был избран на пост в апреле, после Евро отстранили на два года решением Административного трибунала по спорту.

У сборной Испании были хорошие отношения с Рошей.

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Анна Сатдинова
Футбол сборная Испании по футболу Евро-2024 Педро Санчес
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