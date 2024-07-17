В шаге от трагедии. США перед ЧМ провалили организацию Кубка Америки

Кубок Америки в США запомнился скандалами из-за организации турнира. Финал турнира чудом обошелся без жертв. Между тем именно в США через два года пройдет ЧМ. Что было не так с Кубком Америки — в материале «РБК Спорт»

Фото: Megan Briggs / Getty Images

Кубок Америки по футболу прошел в США с 20 июня по 14 июля. Турнир запомнился не только рекордной победой Аргентины, но и многочисленными скандалами из-за организации.

Именно США вместе с Мексикой и Канадой летом 2026 года примут чемпионат мира по футболу. В США матчи будут проходить на стадионах, которые принимали Кубок Америки-2024.

Беспорядки на матче

Игроки сборной Уругвая 11 июля подрались с колумбийскими болельщиками после финального свистка полуфинального матча Кубка Америки. В драке участвовали ведущие игроки уругвайцев Дарвин Нуньес и Рональд Араухо.

На кадрах можно увидеть, как один из фанатов бьет Нуньеса в голову. В итоге в ситуацию вмешалась полиция. О количестве пострадавших не сообщается.

Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес рассказал, что фанаты Колумбии напали на их семьи после матча. «Это катастрофа, наши семьи были в опасности. Нам пришлось выйти на трибуну, чтобы забрать наших близких с маленькими новорожденными детьми. Не было ни одного полицейского, они пришли через полчаса, а мы стояли за своих», — сказал он.

В финале история с беспорядками повторилась, но уже в больших масштабах. Финальный матч Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии был отложен почти на полтора часа из-за того, что болельщики без билетов пытались прорваться на стадион «Хард-Рок» в Майами. На входе возникли большие очереди, и фанатам пришлось долго стоять под палящим солнцем.

Для входа на арену были доступны только одни ворота, что также поспособствовало образованию очередей. В итоге, в целях безопасности входы на арену были закрыты.

По словам одного из сотрудников правоохранительных органов, были арестованы по меньшей мере 10–15 человек. Daily Mail отмечает, что из-за случившегося пострадали 12 человек.

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Позднее входы были открыты. При этом многие болельщики проникали на стадион без прохождения зоны с турникетами: часть перелезала через ограждения, некоторые залезали через систему вентиляции. Univision отмечает, что у многих фанатов не проверяли билеты. Часть болельщиков не прошла контроль на возможные запрещенные предметы.

Игроки сборных Аргентины и Колумбии были вынуждены покинуть раздевалки, чтобы провести свои семьи на арену. Мать аргентинца Алексиса Мак Аллистера заявила, что «происходившее было бесчеловечно».

Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо заявил, что игроки команды из раздевалки пытались связаться с членами семей, чтобы узнать, есть ли у них проблемы или нет. «Это был хаос. Мы пытались успокоить команду, но была тревога. Перед финалом все расписано по минутам: завтрак, обед, командное совещание, отправление на матч, прибытие на стадион, а затем вам говорят: «Нет, нам нужно подождать полчаса, 45 минут, час», — сказал Лоренсо.

Беспорядки происходили даже в зоне официальных представителей. В частности, вице-президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Рамон Хесурун и его сын были арестованы после финального матча Кубка Америки за нападение на сотрудника службы безопасности. Инцидент произошел в одном из подтрибунных помещений стадиона. 71‑летний Хесурун и его 43‑летний сын обвиняются в драке с несколькими охранниками.

Глава футбола Колумбии и его сын пытались выйти на поле, чтобы принять участие в церемонии награждения, но их не пустили из-за отсутствия аккредитации. Оба были арестованы после матча.

Жалобы Месси на жару и поля

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пожаловался на жару и плохие поля. «Нынешний розыгрыш Кубка Америки очень сложный. Высокая конкуренция, плохие поля, чрезмерная жара», — отметил Месси.

Во время полуфинала Аргентина — Канада, который прошел 10 июля в пригороде Нью-Йорка, температура превышала 27 градусов, влажность — 80%.

Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа присутствовал на полуфинале Кубка Америки вместе с мужчиной, который на протяжении всего матча протирал ему пот с головы.

Жаркая погода сопровождала все матчи турнира. В матче второго тура группового раунда между сборными Канады и Перу боковой судья Умберто Панжой даже потерял сознание. Та игра прошла в Канзас-Сити при температуре 37 градусов.

На плохие поля жаловался не только Месси. Об этом же говорил и наставник Уругвая Марсело Бьелса. «Они говорили, что поля в идеальном состоянии, но это ложь. Они говорили, что тренировочные базы в идеальном состоянии, но Боливия даже не могла тренироваться». — заявил Бьелса.

«Мы говорим о проблемах, после чего нам поступают угрозы. Лионель Скалони (главный тренер Аргентины) уже осмелился сказать, что трава уложена неправильно. Там даже стыки между участками травы не совпадают», — добавил Бьелса.

В свою очередь, главный тренер сборной Канады Джесси Марш назвал организацию турнира непрофессиональной. «Наших игроков били по голове, им бросали расовые оскорбления как вживую, так и через соцсети, — сказал Марш. — К нам относились как к людям второго сорта».