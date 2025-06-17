Михаил Кержаков не стал завершать карьеру и продлил контракт с «Зенитом»
«Зенит» продлил контракт с голкипером Михаилом Кержаковым. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.
Новое соглашение с 38-летним голкипером рассчитано до конца сезона 2025/26.
Ранее Кержаков допускал, что завершит карьеру в конце сезона.
В прошедшем сезоне вратарь не сыграл ни одного официального матча за «Зенит».
Кержаков является воспитанником петербургского клуба и большую часть карьеры провел в нем, а также играл в ульяновской «Волге» и махачкалинском «Анжи». Вместе с «Зенитом» вратарь стал семикратным чемпионом России, трижды выиграл Кубок и семь раз — Суперкубок страны.
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