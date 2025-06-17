Новое соглашение с 59-летним Хасанби Биджиевым рассчитано на один год

Хасанби Биджиев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Махачкалинское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Хасанби Биджиевым. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

Новое соглашение с 59-летним специалистом подписано сроком на один год.

Биджиев возглавляет команду с февраля 2024 года. Под его руководством «Динамо» впервые в своей истории вышло в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и завершило сезон на 11-м месте.

Главным тренером Биджиев ранее работал в нальчикском «Спартаке», курском «Авангарде» и волгоградском «Роторе», был спортивным директором пермского «Амкара» и махачкалинского «Анжи», техническим директором московского «Локомотива».