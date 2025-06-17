Махачкалинское «Динамо» продлило контракт с главным тренером
Махачкалинское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Хасанби Биджиевым. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
Новое соглашение с 59-летним специалистом подписано сроком на один год.
Биджиев возглавляет команду с февраля 2024 года. Под его руководством «Динамо» впервые в своей истории вышло в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и завершило сезон на 11-м месте.
Главным тренером Биджиев ранее работал в нальчикском «Спартаке», курском «Авангарде» и волгоградском «Роторе», был спортивным директором пермского «Амкара» и махачкалинского «Анжи», техническим директором московского «Локомотива».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»
Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб
Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине
Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях
Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года
Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов