Баскетбольный «Зенит» лишился главного тренера

У Чави Паскуаля закончился срок контракта. Испанец приводил «Зенит» к победе в Единой лиге ВТБ в сезоне 2021/22

Фото: bc-zenit.com

Главный тренер «Зенита» Чави Паскуаль покидает клуб по истечении срока контракта. Об этом сообщается на сайте петербургского баскетбольного клуба.

Более чем за пять лет в «Зените» испанец провел 308 матчей во главе команды, одержав 215 побед. Он является рекордсменом клуба по количеству игр на посту главного тренера.

Вместе с Паскуалем «Зенит» завоевал главные трофеи в своей истории: титул чемпиона Единой лиги ВТБ (2022), выиграл чемпионат и Кубок России, дважды — Суперкубок Единой лиги, а также четыре раза — Кубок Кондрашина и Белова.

Дважды Паскуаль признавался тренером года. Кроме того, он входит в тройку лучших тренеров по количеству матчей в Единой лиге ВТБ.

В прошедшем сезоне Паскуаль во второй раз в истории привел петербуржцев к победе в регулярном чемпионате, установил рекорд Единой лиги ВТБ по беспроигрышной серии (25 побед подряд), но в финале плей-офф «Зенит» уступил ЦСКА.