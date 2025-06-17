Баскетбольный «Зенит» лишился главного тренера
Главный тренер «Зенита» Чави Паскуаль покидает клуб по истечении срока контракта. Об этом сообщается на сайте петербургского баскетбольного клуба.
Более чем за пять лет в «Зените» испанец провел 308 матчей во главе команды, одержав 215 побед. Он является рекордсменом клуба по количеству игр на посту главного тренера.
Вместе с Паскуалем «Зенит» завоевал главные трофеи в своей истории: титул чемпиона Единой лиги ВТБ (2022), выиграл чемпионат и Кубок России, дважды — Суперкубок Единой лиги, а также четыре раза — Кубок Кондрашина и Белова.
Дважды Паскуаль признавался тренером года. Кроме того, он входит в тройку лучших тренеров по количеству матчей в Единой лиге ВТБ.
В прошедшем сезоне Паскуаль во второй раз в истории привел петербуржцев к победе в регулярном чемпионате, установил рекорд Единой лиги ВТБ по беспроигрышной серии (25 побед подряд), но в финале плей-офф «Зенит» уступил ЦСКА.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»
Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб
Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине
Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях
Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года
Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов