«Трактор» подписал контракт с игравшим в НХЛ голкипером Крисом Дригером

Финалист Кубка Гагарина подписал контракт с голкипером из НХЛ

Бывший голкипер «Флориды» и «Сиэтла» Крис Дригер подписал контракт с «Трактором»

Крис Дригер (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Канадский голкипер Крис Дригер перешел в «Трактор». Об этом сообщается на сайте челябинского клуба.

Соглашение с 31-летним вратарем рассчитано до конца сезона 2025/26.

С сезона 2014/15 Дригер выступал в НХЛ за «Оттаву», «Флориду», «Сиэттл» и «Виннипег». Всего в НХЛ на его счету 67 матчей (31 победа, 2,45 коэффициент надежности, 91,7% отраженных бросков).

Дригер является серебряным призером чемпионата мира 2022 года.

В прошедшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву».