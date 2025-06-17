Финалист Кубка Гагарина подписал контракт с голкипером из НХЛ
Канадский голкипер Крис Дригер перешел в «Трактор». Об этом сообщается на сайте челябинского клуба.
Соглашение с 31-летним вратарем рассчитано до конца сезона 2025/26.
С сезона 2014/15 Дригер выступал в НХЛ за «Оттаву», «Флориду», «Сиэттл» и «Виннипег». Всего в НХЛ на его счету 67 матчей (31 победа, 2,45 коэффициент надежности, 91,7% отраженных бросков).
Дригер является серебряным призером чемпионата мира 2022 года.
В прошедшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву».
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