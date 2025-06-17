Работавший в клубе КХЛ менеджер стал гендиректором в футбольном «Сочи»
Сергей Новиков назначен на пост генерального директора «Сочи». Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
Он сменил Дмитрия Рубашко, который занимал этот пост с июня 2018 года.
Новиков с 2008 по 2013 год занимал должность управляющего директора компании «КХЛ-Маркетинг», входящей в КХЛ. В период с 2014 по 2020 год он возглавлял издание «Спорт-Экспресс» в качестве генерального директора.
С 2021-го по апрель 2025 года Новиков работал в хоккейном «Сочи» на должности первого заместителя генерального директора, курируя финансовую деятельность, коммерческие проекты, маркетинг и PR-направление.
«Сочи» в сезоне 2024/25 занял пятое место в Первой лиге и победил «Пари Нижний Новгород» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ.
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