 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Флуминенсе РЖ Боруссия Дортмунд 1 5,7 x 4,5 2 1,52 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ривер Плейт Урава Ред Даймондс 1 1,55 x 4,1 2 6,1 Футбол Клубный ЧМ. США Ульсан Хендай Мамелоди Сандаунз 1 4 x 3,3 2 2,07 Футбол Клубный ЧМ. США Монтеррей Интер Милан 1 5,8 x 4,4 2 1,57 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Видад Касабланка 1 1,07 x 11,5 2 58 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 1,3 x 6,1 2 10 Футбол Клубный ЧМ. США Пачука Зальцбург 1 2,75 x 3,45 2 2,5 Футбол Клубный ЧМ. США Аль-Айн Абу-Даби Ювентус 1 13 x 6,7 2 1,2 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,17 x 52 2 1,72 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,85 x 50 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

«Спартак» выменял у «Сочи» лучшего вратаря МХЛ сезона 2023/24

20-летний Евгений Волохин в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ, проведя 28 матчей за «Сочи»
Евгений Волохин
Евгений Волохин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Новичком московского «Спартака» стал 20-летний вратарь Евгений Волохин. Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ.

Волохин пополнил состав «Спартака» из «Сочи» в обмен на денежную компенсацию, сумма которой не уточняется.

Лучший вратарь Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) сезона 2023/24 в прошлом сезоне дебютировал в чемпионате «Фонбет» — КХЛ, проведя 28 матчей за «Сочи» (четыре победы, 90,1% отраженных бросков, 3,48 коэффициент надежности).

За три года в МХЛ уроженец Ханты-Мансийска провел 82 игры за «Мамонтов Югры», отражая 93,4% бросков при 51 победе и 11 матчах «на ноль». Также хоккеист молодежной сборной России был выбран «Монреаль Канадиенс» на драфте НХЛ в 2023 году в пятом раунде под общим 144-м номером.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Сочи
Материалы по теме
Лучший тренер КХЛ возглавил ЦСКА
Спорт
КХЛ назвала лучший сейв сезона
Спорт
Внук Третьяка продлил контракт с клубом КХЛ «Лада»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29
ФАС потребовала от «Газпрома» объяснить снижение продаж топлива на бирже Общество, 16:10
Подведены итоги Х конференции «Цифровая индустрия промышленной России» Отрасли, 16:08
Чемезов сообщил Путину об уменьшении объемов производства титана Политика, 16:07
Как обеспечивается цифровой суверенитет страны Пресс-центр, 16:04
«Ростех» заморозит строительство трех мусорных заводов «до лучших времен» Бизнес, 15:54
«Маер» запустил информационную волну в поддержку ПМЭФ Пресс-релиз, 15:44
Мантуров назвал причину сокращения АвтоВАЗом плана выпуска автомобилей Экономика, 15:43
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Чем Карл Брюллов восхитил императора и что можно увидеть в Третьяковке Стиль, 15:36
Россиянка победила бывшую первую ракетку мира на старте турнира в Берлине Спорт, 15:34
Чемезов доложил Путину о росте производства боеприпасов в десятки раз Политика, 15:31
В районе Туапсе образовался горизонтальный смерч. Видео Общество, 15:27
«Хоугарден» и «Хролш»: как британцы неправильно произносят марки пива Вино, 15:26
Шесть ключевых особенностей квартала FØRST на Симоновской набережной РБК и FORMA, 15:24
Посол рассказал о «сюрпризе в рукаве» у Израиля для Ирана Политика, 15:22