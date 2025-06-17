«Спартак» выменял у «Сочи» лучшего вратаря МХЛ сезона 2023/24
Новичком московского «Спартака» стал 20-летний вратарь Евгений Волохин. Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ.
Волохин пополнил состав «Спартака» из «Сочи» в обмен на денежную компенсацию, сумма которой не уточняется.
Лучший вратарь Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) сезона 2023/24 в прошлом сезоне дебютировал в чемпионате «Фонбет» — КХЛ, проведя 28 матчей за «Сочи» (четыре победы, 90,1% отраженных бросков, 3,48 коэффициент надежности).
За три года в МХЛ уроженец Ханты-Мансийска провел 82 игры за «Мамонтов Югры», отражая 93,4% бросков при 51 победе и 11 матчах «на ноль». Также хоккеист молодежной сборной России был выбран «Монреаль Канадиенс» на драфте НХЛ в 2023 году в пятом раунде под общим 144-м номером.
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