«Спартак» выменял у «Сочи» лучшего вратаря МХЛ сезона 2023/24

20-летний Евгений Волохин в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ, проведя 28 матчей за «Сочи»

Евгений Волохин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Новичком московского «Спартака» стал 20-летний вратарь Евгений Волохин. Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ.

Волохин пополнил состав «Спартака» из «Сочи» в обмен на денежную компенсацию, сумма которой не уточняется.

Лучший вратарь Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) сезона 2023/24 в прошлом сезоне дебютировал в чемпионате «Фонбет» — КХЛ, проведя 28 матчей за «Сочи» (четыре победы, 90,1% отраженных бросков, 3,48 коэффициент надежности).

За три года в МХЛ уроженец Ханты-Мансийска провел 82 игры за «Мамонтов Югры», отражая 93,4% бросков при 51 победе и 11 матчах «на ноль». Также хоккеист молодежной сборной России был выбран «Монреаль Канадиенс» на драфте НХЛ в 2023 году в пятом раунде под общим 144-м номером.