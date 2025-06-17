«Реал Сосьедад» не отдаст Захаряна в аренду после неудачного сезона

В «Реал Сосьедад» заявили, что главный тренер рассчитывает на российского футболиста, который из-за проблем со здоровьем сыграл только четыре матча в прошлом сезоне

Арсен Захарян (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

«Реал Сосьедад» не планирует отправлять полузащитника сборной России Арсена Захаряна в аренду этим летом, заявил Sport24 пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате.

«Предсезонка стартует 7 июля. Арсен более чем готов к началу нового сезона, он полностью восстановился. Новый тренер [Серхио Франсиско], как и предыдущий тренер, очень сильно рассчитывает на Захаряна, поэтому его уход этим летом клубом не рассматривается», — сказал Мундуате.

Захарян перешел в испанский клуб летом 2023 года из московского «Динамо» за €13 млн и провел за «Реал Сосьедад» в общей сложности 44 матча, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи.

В прошедшем сезоне россиянин из-за нескольких травм сыграл только четыре матча.