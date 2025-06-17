 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Флуминенсе РЖ Боруссия Дортмунд 1 5,7 x 4,5 2 1,52 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ривер Плейт Урава Ред Даймондс 1 1,55 x 4,1 2 6,1 Футбол Клубный ЧМ. США Ульсан Хендай Мамелоди Сандаунз 1 4,4 x 3,3 2 1,96 Футбол Клубный ЧМ. США Монтеррей Интер Милан 1 5,8 x 4,4 2 1,55 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Видад Касабланка 1 1,07 x 11,5 2 58 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 1,28 x 5,9 2 10 Футбол Клубный ЧМ. США Пачука Зальцбург 1 2,75 x 3,45 2 2,5 Футбол Клубный ЧМ. США Аль-Айн Абу-Даби Ювентус 1 13 x 6,7 2 1,2 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,17 x 52 2 1,72 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,85 x 50 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

«Реал Сосьедад» не отдаст Захаряна в аренду после неудачного сезона

В «Реал Сосьедад» заявили, что главный тренер рассчитывает на российского футболиста, который из-за проблем со здоровьем сыграл только четыре матча в прошлом сезоне
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

«Реал Сосьедад» не планирует отправлять полузащитника сборной России Арсена Захаряна в аренду этим летом, заявил Sport24 пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате.

«Предсезонка стартует 7 июля. Арсен более чем готов к началу нового сезона, он полностью восстановился. Новый тренер [Серхио Франсиско], как и предыдущий тренер, очень сильно рассчитывает на Захаряна, поэтому его уход этим летом клубом не рассматривается», — сказал Мундуате.

Захарян перешел в испанский клуб летом 2023 года из московского «Динамо» за €13 млн и провел за «Реал Сосьедад» в общей сложности 44 матча, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи.

В прошедшем сезоне россиянин из-за нескольких травм сыграл только четыре матча.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Реал Сосьедад Арсен Захарян
Материалы по теме
«Реал» победил клуб Захаряна в последнем матче Анчелотти
Спорт
Захарян впервые потерял в стоимости после перехода в испанский клуб
Спорт
Захарян не сыграет за «Реал Сосьедад» до конца сезона
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29
Крупная венчурная фирма вступилась за криптомиксер Tornado Cash в суде Крипто, 14:39
Лучший тренер КХЛ возглавил ЦСКА Спорт, 14:36
Британия объявила о новых антироссийских санкциях против 20 судов Политика, 14:36
Axios назвал причину отказа Трампа поддержать ликвидацию аятоллы Хаменеи Политика, 14:28
Госдума приняла закон об ограничении англицизмов Политика, 14:27
Гендиректор Spotify инвестировал в оборонный стартап с ИИ €600 млн Бизнес, 14:23
Мантуров ответил на вопрос о возвращении Hyundai и Toyota в Россию Авто, 14:19
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе у берегов ОАЭ Политика, 14:16
Трамп уронил «очень важное» соглашение с Британией. Видео Политика, 14:15
В Citi предрекли обвал цен на золото вплоть до $2500 за унцию в 2026 году Инвестиции, 14:15
Доставка еды сегодня и завтра: главные тренды и перспективы отрасли Тренды, 14:13
Рублев с победы стартовал на крупном турнире ATP в Галле Спорт, 14:02
Песков назвал возможные сроки решений о дальнейших переговоров с Киевом Политика, 14:00
В СК «Согласие» показали статистику по ДМС за 5 месяцев 2025 года РБК Компании, 14:00