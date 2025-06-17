«Реал Сосьедад» не отдаст Захаряна в аренду после неудачного сезона
«Реал Сосьедад» не планирует отправлять полузащитника сборной России Арсена Захаряна в аренду этим летом, заявил Sport24 пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате.
«Предсезонка стартует 7 июля. Арсен более чем готов к началу нового сезона, он полностью восстановился. Новый тренер [Серхио Франсиско], как и предыдущий тренер, очень сильно рассчитывает на Захаряна, поэтому его уход этим летом клубом не рассматривается», — сказал Мундуате.
Захарян перешел в испанский клуб летом 2023 года из московского «Динамо» за €13 млн и провел за «Реал Сосьедад» в общей сложности 44 матча, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи.
В прошедшем сезоне россиянин из-за нескольких травм сыграл только четыре матча.
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