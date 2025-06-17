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В Единой лиге ВТБ пройдет новый международный внутрисезонный турнир

Матчи пройдут с октября 2025 года по март 2026 года, в турнире сыграют шесть российских и две иностранные команды
Фото: vtb-league.com
Фото: vtb-league.com

Единая лига ВТБ на своем сайте объявила о создании нового международного внутрисезонного турнира.

В Москве 17 июня прошел совет Единой лиги ВТБ, в котором приняли участие руководство лиги, представители клубов-участников и члены федераций играющих стран.

В следующем сезоне помимо основного чемпионата Лига ВТБ проведет Кубок, в котором примут участие шесть российских и две иностранные команды. Матчи пройдут с октября 2025 года по март 2026 года, победитель определится в формате «Финала четырех». Состав участников турнира пока не объявлен, всего будет проведено 28 матчей (24 в регулярном сезоне, четыре — в «Финале четырех»).

Кроме того, Единая лига ВТБ объявила, что в новом сезоне сыграют 11 клубов: «Автодор», «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», МБА-МАИ, «Пари Нижний Новгород», «ПАРМА», «Самара», УНИКС, «Уралмаш» и ЦСКА. В прошлом сезоне чемпионом Единой лиги ВТБ стал ЦСКА.

«Регулярка» пройдет с 1 октября 2025 года по 22 апреля 2026-го, плей-офф — с 25 апреля по 20 июня.

Впервые в истории Суперкубок Лиги ВТБ пройдет за границей — в Белграде в сентябре. В турнире примут участие четыре команды Лиги ВТБ, а также четыре европейских клуба. Полный состав участников и точные даты проведения будут объявлены позже.

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