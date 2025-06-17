Роналду подарил Трампу футболку с личным автографом и посланием о мире
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду отправил президенту США Дональду Трампу подписанную футболку сборной Португалии.
Подарок Трампу во время саммита G7 в Канаде вручил председатель Европейского совета Антониу Кошта, который выложил соответствующие фото в своем аккаунте в соцсети Х.
Помимо автографа Роналду на футболке португальский футболист оставил послание: «Президенту Трампу. Играем за мир».
40-летний Роналду сейчас играет за саудовский «Ан-Наср» с 2023 года.
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