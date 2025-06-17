 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Флуминенсе РЖ Боруссия Дортмунд 1 5,7 x 4,5 2 1,52 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ривер Плейт Урава Ред Даймондс 1 1,55 x 4,1 2 6,1 Футбол Клубный ЧМ. США Ульсан Хендай Мамелоди Сандаунз 1 4,4 x 3,3 2 1,96 Футбол Клубный ЧМ. США Монтеррей Интер Милан 1 5,7 x 4,4 2 1,57 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Видад Касабланка 1 1,07 x 11,5 2 60 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 1,28 x 5,9 2 10 Футбол Клубный ЧМ. США Пачука Зальцбург 1 2,7 x 3,45 2 2,55 Футбол Клубный ЧМ. США Аль-Айн Абу-Даби Ювентус 1 13 x 6,7 2 1,2 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,17 x 52 2 1,72 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,85 x 50 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

Роналду подарил Трампу футболку с личным автографом и посланием о мире

Сувенир был передан главе США председателем Евросовета Антониу Кошта
Фото: X / eucopresident
Фото: X / eucopresident

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду отправил президенту США Дональду Трампу подписанную футболку сборной Португалии.

Подарок Трампу во время саммита G7 в Канаде вручил председатель Европейского совета Антониу Кошта, который выложил соответствующие фото в своем аккаунте в соцсети Х.

Помимо автографа Роналду на футболке португальский футболист оставил послание: «Президенту Трампу. Играем за мир».

40-летний Роналду сейчас играет за саудовский «Ан-Наср» с 2023 года.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Криштиану Роналду Дональд Трамп Антониу Кошта сборная Португалии по футболу
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп досрочно покинет саммит G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке
Политика
Роналду ответил на вопрос, где он продолжит карьеру
Спорт
Роналду ответил на вопрос, кто должен получить «Золотой мяч» в 2025 году
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29
Премьер Канады прервал пресс-конференцию Трампа на саммите G7. Видео Политика, 12:58
МВД рассказало об обреченных на «вечный учет» машинах из-за рубежа Авто, 12:57
Генпрокуратура подала иск к экс-премьеру Карачаево-Черкесии на ₽41 млрд⁠ Общество, 12:57
В аэропорту Волгограда задержали женщину с 40 кг контрабандных волос Общество, 12:56
В МВД предупредили, что мошенники начали представляться киберполицией Общество, 12:55
Пушилин сообщил о 14 раненых при обстреле Донецка HIMARS Политика, 12:52
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 12:50
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
ИП становится оператором личных данных. Даже если у него нет сотрудниковПодписка на РБК, 12:43
Почему IT-компаниям важно находиться в постоянном диалоге с клиентом Отрасли, 12:42
Трамп заявил, что Иран должен полностью отказаться от ядерного оружия Политика, 12:38
Обвал скалы под Туапсе задержал движение 10 поездов Общество, 12:38
Фетисов заявил, что Россия «уже и не очень-то хоккейная держава» Спорт, 12:37
Минобороны заявило об ударах по объектам ВПК под Киевом и в Запорожье Политика, 12:36
«Аэрофлот» поставил на рейсы в ОАЭ более вместительные лайнеры Boeing Общество, 12:32