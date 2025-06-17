Роналду подарил Трампу футболку с личным автографом и посланием о мире

Сувенир был передан главе США председателем Евросовета Антониу Кошта

Фото: X / eucopresident

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду отправил президенту США Дональду Трампу подписанную футболку сборной Португалии.

Подарок Трампу во время саммита G7 в Канаде вручил председатель Европейского совета Антониу Кошта, который выложил соответствующие фото в своем аккаунте в соцсети Х.

Помимо автографа Роналду на футболке португальский футболист оставил послание: «Президенту Трампу. Играем за мир».

40-летний Роналду сейчас играет за саудовский «Ан-Наср» с 2023 года.