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Спорт ,  
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Эксклюзив

Виктория Лопырева рассказала, как оказалась в США на приеме с главой ФИФА

Телеведущая Виктория Лопырева заявила, что сотрудничает с ФИФА по гуманитарным вопросам
Президент ФИФА Джанни Инфантино и телеведущая Виктория Лопырева
Президент ФИФА Джанни Инфантино и телеведущая Виктория Лопырева (Фото: Социальная сеть телеведущей)

Фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева рассказала «РБК Спорт», что сотрудничает с ФИФА по гуманитарным вопросам и потому получила приглашение в США на презентацию нового проекта организации — клубного чемпионата мира.

Ранее в своем телеграм-канале Лопырева опубликовала серию фотографий с гала-ужина в Майами в часть клубного чемпионата мира. На одной из них она запечатлена с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Лопырева сообщила, что получила приглашение на гала-ужин и презентацию нового проекта клубного чемпионата мира по электронной почте. «Для меня это особый подарок — встретить так много практически родных людей в одном месте. Верю, что когда-нибудь и российские клубы сыграют в клубном чемпионате мира», — сказала она.

Лопырева отметила, что она сотрудничает с ФИФА по гуманитарным вопросам. «Мы добрые друзья, у которых есть общая любовь — любовь к футболу, вера в то, что футбол делает нашу жизнь лучше, и стремление деятельно продвигать эти ценности. Периодически консультирую коллег по теме коммуникаций и фандрайзинга в регионе EMEA [Европа, Ближний Восток и Африка]», — рассказала она.

На вопрос, обсуждала ли она с кем-то из участников гала-ужина тему возвращения россиян на международную арену, Лопырева ответила, что пока никто не может назвать сроки. «Но уверена, что, продолжая общаться на человеческом уровне, мы приблизим этот день. Если говорить про ФИФА, наверное, напомню один факт — 31 марта 2022 года русский язык был признан официальным языком ФИФА», — добавила она.

С 15 июня по 13 июля 2025 года в США проходит клубный чемпионат мира по футболу. Это первый розыгрыш турнира после изменения формата: число участников увеличено с семи до 32 команд, которые распределены по восьми группам.

Виктория Лопырева — почетный посол чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил в России. В 2022 году телеведущая в качестве посла ФИФА приняла участие в церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу в Катаре.

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Футбол ФИФА Джанни Инфантино клубный чемпионат мира по футболу
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