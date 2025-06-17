Почему клубы жалуются на условия на чемпионате мира

Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня. За первые два дня соревнований футболисты раскритиковали условия. Из-за чего участники турнира жалуются на организацию соревнований — в материале «РБК Спорт»

Трофей клубного чемпионата мира по футболу 2025 года (Фото: Global Look Press)

Клубный чемпионат мира стартовал в США 15 июня и пройдет до 13 июля. Впервые в нем принимают участие 32 команды. В первый игровой день было проведено три матча, однако многие участники турнира уже жалуются на его организацию.

Раннее время матчей и жара

Из-за расписания матчей, которое рассчитано для европейской аудитории, футболистам приходится играть в 10 утра и 12 часов дня по местному времени. Например, сыгранная 15 июня встреча между ПСЖ и «Атлетико» в полдень в Лос-Анджелесе началась при температуре почти 40°C на солнце и влажностью 60%. Игроки были заметно измотаны на поле, это вызвало громкую критику со стороны обеих команд.

В матче открытия клубного чемпионата мира футболисты американского «Интер Майами» и египетского «Аль-Ахли» сыграли вничью со счетом 0:0. Клуб MLS играл без Лионеля Месси. Второй матч турнира состоялся в 10 часов утра по местному времени, «Бавария» разгромила новозеландский «Окленд Сити» со счетом 10:0, а в третьей игре турнира ПСЖ обыграл «Атлетико Мадрид» (4:0).

Футболисты ПСЖ во время паузы на водопой в матче с «Атлетико Мадрид» (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике заявил, что участники клубного чемпионата мира по футболу страдают от жары. «На матч явно повлияла температура. Временной слот хорош для европейской аудитории, но команды страдают. С точки зрения игры невозможно выступать на очень высоком уровне на протяжении 90 минут при таких условиях», — цитирует тренера Daily Mail.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов перед игрой с мадридским «Атлетико» заявил, что ему непривычно проводить матч в полдень. «Очень необычно играть в 12 часов дня. Как раз в это время сегодня для нас стартует турнир в США. Стоит жаркая, солнечная погода», — написал Сафонов в своем телеграм-канале.

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте также пожаловался на условия проведения КЧМ. «Невозможно играть так рано — на улице дикая жара! Во время матча у меня болели даже ногти на ногах, я не мог нормально бегать. Не думайте, что я так оправдываюсь, ведь это проблема для всех команд», — отметил он.

Полузащитник ПСЖ Витинья на пресс-конференции после матча раскритиковал высокую температуру в США. «Мне сложнее бежать за мячом. Сегодня здесь жарко, я весь красный. Было действительно непросто, но мы пытаемся восстановиться как можно лучше, потому что на этом этапе сезона это может иметь решающее значение», — сказал Витинья.

Многие команды столкнутся с такой же жарой в ближайшие дни. «Реал» (Мадрид) и «Аль-Хиляль» встретятся в Майами в 15:00 по местному времени, где температура и влажность будут такими же, как в матче между ПСЖ и «Атлетико».

Форвард «Реала» Винисиус отметил, что игра будет тяжелой из-за погодных условий. «Здесь очень жарко. Первая игра с «Аль-Хилялем» у нас в три часа дня. Надо хорошо подготовиться, потому что будет трудно. Я приехал в США вчера вечером. Я очень счастлив и уже готов адаптироваться к расписанию, жаре, погоде и всему остальному», — сказал он.

Жалобы «Реала» на условия

Фото: Angel Martinez / Getty Images

На групповом этапе турнира мадридский «Реал» проводит тренировки в муниципальном парке «Гарденс Норт Каунти Дистрикт» во Флориде, который будет использован ФИФА во время чемпионата мира 2026 года. Однако источники в клубе утверждают Marca, что из-за отсутствия необходимых условий «Реал» самостоятельно организовал инфраструктуру для подготовки к клубному ЧМ.

«Никакой раздевалки, никаких душевых, никаких качественных полей. Им пришлось грести против течения, чтобы все подготовить к первой тренировке Хаби Алонсо», — сообщает Marca.

Издание отмечает, что перед началом тренировок «Реалу» пришлось построить временные сооружения — тенты от солнца, раздевалки, переносные душевые, ванны с ледяной водой для восстановления и мобильный тренажерный зал.

Также сообщается, что охрана вокруг тренировочных полей «Реала» была усилена — рядом с ними был установлен передвижной полицейский участок.

Критика газона

Фото: Global Look Press

Португальский «Порту» 16 июня сыграл в нулевую ничью с бразильским «Палмейрасом» во второй игре группы А турнира. Встреча прошла на арене «Метлайфа», на которой также пройдут полуфиналы и финал соревнований. Стадион вмещает 82,5 тыс. зрителей.

Вингер «Палмейраса» и сборной Бразилии Эстевао заявил, что качество газона влияло на темп встречи. «Я думаю, что поле следовало бы немного больше полить, так как мяч катился немного медленно, что мешало темпу игры. Это было нужно и нам, и «Порту». По ходу игры пошел дождь, из-за чего мяч катился немного быстрее», — сказал Эстеван.

Тренер «Палмейраса» Абел Феррейра добавил, что в начале игры поле было сухим, но после того как начался дождь, его команда смогла «играть в свою игру».

Главный тренер «Порту» Мартин Анселми также считает, что из-за качества поля команды допускали ошибки. «Я действительно считаю, что поле заставило нас быть немного неточными. Особенно когда мы хотели ускорить игру. Были некоторые ошибки, но трава для обеих команд одинаковая. Нам пришлось адаптироваться», — отметил он.

Для игр НФЛ на стадионе «Метлайф» используется искусственный газон, но для соревновательных игр ФИФА был выбран натуральный газон. По данным The Athletic, объяснением того, что газон не в лучшем качестве, является то, что в середине прошлой недели погода в Нью-Джерси была жаркой, а на выходных температура упала до +15 градусов.

Следующая игра на стадионе «Метлайф» состоится 17 июня между «Флуминенсе» и «Боруссией» (Дортмунд) в группе F.