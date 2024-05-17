В Нидерландах судью пожизненно отстранили за празднование победы с командой

В Нидерландах судью пожизненно отстранили за празднование победы с клубом

Рефери Ян Смит в решающем матче в четвертом дивизионе удалил трех футболистов «Де Валкена», а затем поучаствовал в празднованиях чемпионства с «Сент-Джорджем»

Фото: Ben Stansall / Getty Images

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) пожизненно дисквалифицировал 61-летнего судью Яна Смита, который отпраздновал победу в чемпионате четвертого дивизиона вместе с одной из команд. Об этом сообщает Voetbal International.

Смит судил решающий матч между клубами «Сент-Джордж» и «Де Валкен», в котором «Сент-Джордж» сравнял счет в компенсированное время и обеспечил себе чемпионство в четвертом дивизионе. По ходу игры судья удалил трех игроков «Де Валкена», а также добавил 15 минут ко второму тайму.

После матча Смит присоединился к празднованию «Сент-Джорджем» чемпионства. В частности, он спел на сцене вместе с командой и поднял чемпионский трофей. После этого «Де Валкен» подал жалобу в KNVB, и судью дисквалифицировали.

Сам Смит не согласен с таким решением KNVB. «Я просто спел песню и один раз поднял чашу. Больше ничего не смог сказать, мне слишком грустно, чтобы передать это словами», — отметил судья.