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Клуб Панарина выбил из Кубка Стэнли самую русскую команду плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» Панарина выбил из Кубка Стэнли самую русскую команду плей-офф НХЛ
Форвард Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами в шестом матче серии с «Каролиной». «Нью-Йорк Рейнджерс» стала первой командой за девять лет, которая победила в «регулярке» и вышла в полуфинал Кубка Стэнли
Игроки&nbsp;&laquo;Нью-Йорк Рейнджерс&raquo;
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» (Фото: Reuters)

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях обыграл «Каролина Харрикейнз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 5:3.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Винсент Трочек (26-я минута), Крис Крайдер (47, 52, 56) и Баркли Гудроу (60). У «Каролины» отметились Мартин Нечас (19), Сет Джарвис (25) и Себестьян Ахо (30).

Счет в серии до четырех побед стал 4–2 в пользу «Рейнджерс».

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативные передачи в матче. Он поднялся на 12-е место по количеству передач в плей-офф НХЛ среди россиян за всю историю. По этому показателю Панарин сравнялся с Вячеславом Козловым, на счету которого также 37 передач в Кубке Стэнли. Лидером среди россиян по количеству ассистов в плей‑офф НХЛ является Сергей Федоров (124).

На счету Панарина в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли четыре заброшенные шайбы и семь голевых передач в десяти матчах.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в этом матче отразил 33 броска из 36. В составе «Каролины» форвард Андрей Свечников сделал две результативные передачи, а защитник Дмитрий Орлов — одну.

«Рейнджерс» стал первым победителем регулярного чемпионата с 2015 года, которому удалось выйти в полуфинал Кубка Стэнли. Команда, победившая в Восточной конференции, повторила свое же достижение девятилетней давности.

В полуфинале «Рейнджерс» сыграет с победителем противостояния «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» (3–2 в серии).

«Рейнджерс» является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли, «Каролина» один раз становилась победителем плей-офф НХЛ.

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Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ Кубок Стэнли Нью-Йорк Рейнджерс Каролина Харрикейнз

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