Овечкин фразой «это сумасшествие» отреагировал на ошибку соперника

Овечкин был удивлен, что соперник снял вратаря при счете 1:1. Это решение тренерского штаба «Филадельфии» привело «Вашингтон» к победе и выходу в плей-офф

Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил соперника за ошибку, которая привела к выходу столичной команды в плей-офф. Слова капитана столичной команды опубликованы на сайте НХЛ.

«Филадельфия Флайерз» в конце третьего периода матча с «Вашингтоном» при счете 1:1 сняла вратаря, поскольку могла выйти в плей-офф только в случае победы в основное время и при поражении «Детройт Ред Уингз» в параллельном матче с «Монреаль Канадиенс».

Но на момент снятия голкипера «Детройт» перевел игру в овертайм, сравняв счет за пять секунд до завершения основного времени. В результате «Вашингтон» забросил шайбу в пустые ворота, благодаря чему вышел в плей-офф, оставив «Детройт» за бортом Кубка Стэнли.

Овечкин назвал произошедшее сумасшествием. «Это сумасшествие. «Детройт» уже набрал 1 очко, а «Филадельфия» все равно сняла вратаря. Они об этом не знали. Мы воспользовались этим. Спасибо, Филли», — сказал Овечкин.

«Это нереально, — прокомментировал Овечкин выход в плей-офф. — В последний момент мы столкнулись с многими неприятными вещами, такими как травмы... Но вера в успех в раздевалке была огромной. Вот почему мы играем в хоккей. Ради такой атмосферы, в которой хочется оказаться».