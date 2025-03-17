Глава КХЛ исключил появление в лиге новых клубов в следующем сезоне
Заявки на участие в следующем сезоне КХЛ подали только 23 команды, которые выступают в текущем чемпионате, заявил «Матч ТВ» президент лиги Алексей Морозов.
«Новых команд никаких нет. <...> Остаются те же пока 23 клуба КХЛ, которые мы обязаны вынести на совет директоров лиги, чтобы там были поддержаны эти участники на следующие сезоны», — сказал Морозов.
По его словам, со следующего сезона лига будет рассматривать участие клубов сразу на пять лет.
По поводу возможного прихода в лигу тульского АКМ Морозов сказал, что этот клуб «пока по инфраструктуре не подходит» для в КХЛ, которая «берет курс на новые арены, которые отличаются вместительностью и комфортабельностью».
Арена в Туле вмещает чуть больше 3 тыс. зрителей. В регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги АКМ занимает 14-е место среди 33 команд.
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