Глава КХЛ исключил появление в лиге новых клубов в следующем сезоне

Глава КХЛ: в следующем сезоне остаются те же пока 23 клуба, АКМ не подходит

Алексей Морозов заявил, что тульский АКМ не сможет присоединиться к КХЛ из-за небольшой арены и на участие в следующем сезоне заявились только нынешние 23 команды

Алексей Морозов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Заявки на участие в следующем сезоне КХЛ подали только 23 команды, которые выступают в текущем чемпионате, заявил «Матч ТВ» президент лиги Алексей Морозов.

«Новых команд никаких нет. <...> Остаются те же пока 23 клуба КХЛ, которые мы обязаны вынести на совет директоров лиги, чтобы там были поддержаны эти участники на следующие сезоны», — сказал Морозов.

По его словам, со следующего сезона лига будет рассматривать участие клубов сразу на пять лет.

По поводу возможного прихода в лигу тульского АКМ Морозов сказал, что этот клуб «пока по инфраструктуре не подходит» для в КХЛ, которая «берет курс на новые арены, которые отличаются вместительностью и комфортабельностью».

Арена в Туле вмещает чуть больше 3 тыс. зрителей. В регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги АКМ занимает 14-е место среди 33 команд.