РПЦ наградила капитана «Спартака» и тренера «Локомотива»

Андрей Миронов получил медаль ордена благоверного князя Даниила Московского, Игорь Никитин — орден преподобного Серафима Саровского III степени. Их наградили за помощь в строительстве храма блаженной Ксении Петербургской в Москве

Андрей Миронов (Фото: Телеграм-канал ХК «Спартак»)

Капитан московского «Спартака» Андрей Миронов получил награду за помощь в строительстве храма в Бескудникове, сообщила пресс-служба московского клуба КХЛ.

Защитнику 16 марта на богослужении по поводу освящения храма блаженной Ксении Петербургской в Бескудникове, которое проводил патриарх Кирилл, вручили медаль ордена благоверного князя Даниила Московского.

Также на богослужении присутствовал главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин, сообщается на странице храма в «ВКонтакте». Никитину вручили орден преподобного Серафима Саровского III степени.

Миронову 30 лет, он играет за «Спартак» с 2024 года. До этого выступал за московское «Динамо», клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» и ХК МВД.

Никитин возглавляет «Локомотив» с 2021 года, до этого с 2014 года работал в ЦСКА.