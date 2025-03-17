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РПЦ наградила капитана «Спартака» и тренера «Локомотива»

РПЦ наградила капитана «Спартака» Миронова и тренера «Локомотива» Никитина
Андрей Миронов получил медаль ордена благоверного князя Даниила Московского, Игорь Никитин — орден преподобного Серафима Саровского III степени. Их наградили за помощь в строительстве храма блаженной Ксении Петербургской в Москве
Андрей Миронов
Андрей Миронов (Фото: Телеграм-канал ХК «Спартак»)

Капитан московского «Спартака» Андрей Миронов получил награду за помощь в строительстве храма в Бескудникове, сообщила пресс-служба московского клуба КХЛ.

Защитнику 16 марта на богослужении по поводу освящения храма блаженной Ксении Петербургской в Бескудникове, которое проводил патриарх Кирилл, вручили медаль ордена благоверного князя Даниила Московского.

Также на богослужении присутствовал главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин, сообщается на странице храма в «ВКонтакте». Никитину вручили орден преподобного Серафима Саровского III степени.

Миронову 30 лет, он играет за «Спартак» с 2024 года. До этого выступал за московское «Динамо», клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» и ХК МВД.

Никитин возглавляет «Локомотив» с 2021 года, до этого с 2014 года работал в ЦСКА.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Спартак Андрей Миронов
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