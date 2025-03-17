РПЦ наградила капитана «Спартака» и тренера «Локомотива»
Капитан московского «Спартака» Андрей Миронов получил награду за помощь в строительстве храма в Бескудникове, сообщила пресс-служба московского клуба КХЛ.
Защитнику 16 марта на богослужении по поводу освящения храма блаженной Ксении Петербургской в Бескудникове, которое проводил патриарх Кирилл, вручили медаль ордена благоверного князя Даниила Московского.
Также на богослужении присутствовал главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин, сообщается на странице храма в «ВКонтакте». Никитину вручили орден преподобного Серафима Саровского III степени.
Миронову 30 лет, он играет за «Спартак» с 2024 года. До этого выступал за московское «Динамо», клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» и ХК МВД.
Никитин возглавляет «Локомотив» с 2021 года, до этого с 2014 года работал в ЦСКА.
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