Лыжник Коростелев выиграл гонку с раздельным стартом на Кубке России
Савелий Коростелев победил в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на этапе Кубка России в Сыктывкаре.
Коростелев преодолел дистанцию за 24 минуты 57,1 секунды.
Второе место занял Сергей Ардашев с отставанием 29 секунд, третьим стал Алексей Червоткин (+34,8).
Александр Большунов и Александр Терентьев гонку пропустили по состоянию здоровья.
Коростелев после финиша заявил, что его удивило отсутствие Большунова. «Думаю, он бы сегодня мне не помешал, но были бы в борьбе. Это ни в коем случае не обесценивает победу, это же не мои проблемы, что он не вышел на старт», — сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп назвал дату разговора с Путиным
США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине
Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура
«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео
Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине
МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины
Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием
Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством
Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов