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Лыжник Коростелев выиграл гонку с раздельным стартом на Кубке России

Коростелев выиграл гонку с раздельным стартом на Кубке России в Сыктывкаре
Тройку призеров составили Савелий Коростелев, Сергей Ардашев и Алексей Червоткин. Александр Большунов «разделку» пропустил по состоянию здоровья, но Коростелев считает, что присутствие лидера не помешало бы ему победить
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Савелий Коростелев победил в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Коростелев преодолел дистанцию за 24 минуты 57,1 секунды.

Второе место занял Сергей Ардашев с отставанием 29 секунд, третьим стал Алексей Червоткин (+34,8).

Александр Большунов и Александр Терентьев гонку пропустили по состоянию здоровья.

Коростелев после финиша заявил, что его удивило отсутствие Большунова. «Думаю, он бы сегодня мне не помешал, но были бы в борьбе. Это ни в коем случае не обесценивает победу, это же не мои проблемы, что он не вышел на старт», — сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».

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Анна Сатдинова
лыжи Савелий Коростелев Александр Большунов
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