 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Хоккеист «Амура» Ли стал лучшим форвардом недели за первый хет-трик в КХЛ

Лучшими игрокам недели в КХЛ признали форварда «Амура» Ли, защитника «Металлурга» Маклюкова, вратаря СКА Заврагина и 21-летнего нападающего «Северстали» Давыдова
Олег Ли
Олег Ли (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий хабаровского «Амура» Олег Ли, впервые оформивший хет-трик в КХЛ, признан лучшим игроком своего амплуа по итогам прошедшей недели, сообщила пресс-служба лиги.

Ли забросил три шайбы в ворота астанинского «Барыса» (5:2) 15 марта, а в двух других матчах записал на свой счет два гола и передачу.

Еще один нападающий, 21-летний Даниил Давыдов из череповецкой «Северстали», набрал два очка (1+1) в трех играх и стал лучшим новичком недели.

Среди вратарей лига впервые выбрала лучшим Егора Заврагина из петербургского СКА, который сыграл на ноль против «Сочи» (2:0), а в матче с минским «Динамо» (3:1) отразил 29 из 30 бросков.

Лучшим защитником признали Алексея Маклюкова из магнитогорского «Металлурга» — у него победная шайба и голевой пас в матче с «Куньлунем» (7:1).

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Амур ХК СКА Санкт-Петербург ХК Металлург Магнитогорск ХК Северсталь
Материалы по теме
Сезон 2024/25 побил рекорд посещаемости регулярных чемпионатов КХЛ
Спорт
Матч худших клубов КХЛ завершился победой «Амура»
Спорт
СКА выиграл четвертый матч подряд в КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 13:57
В Приморье возбудили дело о гибели от браконьеров стада оленейОбщество, 13:52
Клуб с шестью россиянами первым потерял шансы на плей-офф НХЛСпорт, 13:48
Из освобожденных районов Курской области эвакуировали 423 человекаОбщество, 13:48
Toncoin подорожал после вылета Дурова в Дубай. Какие перспективы у токенаКрипто, 13:40
Генпрокуратура признала нежелательной французскую НПО Pour l’UkraineПолитика, 13:39
Песков назвал непопулярными в России «Голос Америки» и «Радио Свобода»Политика, 13:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд оставил в силе приговор работнику Уралвагонзавода о госизменеПолитика, 13:34
Курс доллара на рынке Форекс впервые с июня упал ниже ₽84Инвестиции, 13:32
Титов рассказал о готовности американского бизнеса вернуться в РоссиюБизнес, 13:22
Кремль не стал раскрывать темы разговора Путина и ТрампаПолитика, 13:20
Объем торгов на Мосбирже в выходные вырос на 50% и превысил ₽15 млрдИнвестиции, 13:17
В Северной Македонии задержали 15 человек по делу о пожаре в ночном клубеОбщество, 13:17
Вучич на фоне протестов заявил, что «копии Майдана» в Сербии не будетПолитика, 13:10