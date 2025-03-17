Хоккеист «Амура» Ли стал лучшим форвардом недели за первый хет-трик в КХЛ

Лучшими игрокам недели в КХЛ признали форварда «Амура» Ли, защитника «Металлурга» Маклюкова, вратаря СКА Заврагина и 21-летнего нападающего «Северстали» Давыдова

Олег Ли (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий хабаровского «Амура» Олег Ли, впервые оформивший хет-трик в КХЛ, признан лучшим игроком своего амплуа по итогам прошедшей недели, сообщила пресс-служба лиги.

Ли забросил три шайбы в ворота астанинского «Барыса» (5:2) 15 марта, а в двух других матчах записал на свой счет два гола и передачу.

Еще один нападающий, 21-летний Даниил Давыдов из череповецкой «Северстали», набрал два очка (1+1) в трех играх и стал лучшим новичком недели.

Среди вратарей лига впервые выбрала лучшим Егора Заврагина из петербургского СКА, который сыграл на ноль против «Сочи» (2:0), а в матче с минским «Динамо» (3:1) отразил 29 из 30 бросков.

Лучшим защитником признали Алексея Маклюкова из магнитогорского «Металлурга» — у него победная шайба и голевой пас в матче с «Куньлунем» (7:1).