Хоккеист «Амура» Ли стал лучшим форвардом недели за первый хет-трик в КХЛ
Нападающий хабаровского «Амура» Олег Ли, впервые оформивший хет-трик в КХЛ, признан лучшим игроком своего амплуа по итогам прошедшей недели, сообщила пресс-служба лиги.
Ли забросил три шайбы в ворота астанинского «Барыса» (5:2) 15 марта, а в двух других матчах записал на свой счет два гола и передачу.
Еще один нападающий, 21-летний Даниил Давыдов из череповецкой «Северстали», набрал два очка (1+1) в трех играх и стал лучшим новичком недели.
Среди вратарей лига впервые выбрала лучшим Егора Заврагина из петербургского СКА, который сыграл на ноль против «Сочи» (2:0), а в матче с минским «Динамо» (3:1) отразил 29 из 30 бросков.
Лучшим защитником признали Алексея Маклюкова из магнитогорского «Металлурга» — у него победная шайба и голевой пас в матче с «Куньлунем» (7:1).
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