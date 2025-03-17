Глава РФС опроверг сообщение о повышении зарплаты Карпину

Дюков ответил на сообщение, что после ухода из «Ростова» Карпин получил бонусом прибавку к зарплате

Валерий Карпин и Александр Дюков (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент РФС Александр Дюков опроверг информацию о повышении зарплаты главного тренера Валерия Карпина после ухода из «Ростова». Дюкова цитирует «Спорт-Экспресс»

Ранее в Telegram-канале «Убойная сила» со ссылкой на источник появилось сообщение, что после ухода из «Ростова» Карпин получил бонусом прибавку к зарплате, она составляет 1,8 млн евро в год.

Дюков отметил, что «это не так». «Она осталась той же», — заверил глава РФС.

«Ростов» объявил об уходе Карпина 25 февраля.

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турниров, из-за чего команда проводит только товарищеские матчи. В марте сборная проведет две встречи — против Гренады (19 марта) и Замбии (25 марта).