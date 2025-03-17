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У российского борца обнаружили допинг в день финала молодежного ЧМ

У российского борца Дмитрия Баборыко обнаружили допинг в день финала ЧМ
Россиянин Дмитрий Баборыко дисквалифицирован до 19 декабря 2026 года из-за допинга
Дмитрий Баборыко
Дмитрий Баборыко (Фото: United World Wrestling)

Российский борец греко-римского стиля в весовой категории до 130 кг Дмитрий Баборыко дисквалифицирован на два года за допинг. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Положительная проба 22-летнего россиянина была взята в день финала молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе в Тиране, 23 октября. В ней нашли метаболиты запрещенного вещества тамоксифен.

Отсчет дисквалификации ведется с 20 декабря 2024 года.

В финале россиянин проиграл иранцу Фардину Хедаяти.

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Борьба греко-римская борьба спортивная борьба допинг допинговый скандал
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