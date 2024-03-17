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Худший клуб чемпионата Испании одержал первую победу в сезоне

«Альмерия» одержала первую победу в сезоне
«Альмерии» потребовалось 29 матчей, чтобы одержать первую победу в чемпионате Испании
Фото: Alex Caparros / Getty Images
Фото: Alex Caparros / Getty Images

«Альмерия» одержала победу над «Лас‑Пальмас» в гостевом матче 29‑го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Лео Баптистан на 14-й минуте.

Эта победа стала для «Альмерии» первой в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

В прошлом туре «Альмерия» стала первой в истории турнира командой, которая не смогла выиграть в первых 28 матчах.

«Альмерия» после 29 игр чемпионата Испании набрала 13 очков и занимает последнее, 20-е место. «Лас-Пальмас» с 37 очками расположился на 11-й строчке.

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