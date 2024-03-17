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СКА проиграл «Автомобилисту» в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина
СКА проиграл «Автомобилисту» 2:3 в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина
Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:3
Петербургский СКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ.
Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1). В составе екатеринбургской команды шайбы забросили Семен Кизимов (12-я минута), Алексей Макеев (16) и Денис Баранцев (47). У хозяев отметились Марат Хайруллин (17) и Сергей Сапего (45).
Следующий матч серии до четырех побед пройдет в Петербурге 19 марта.
СКА завершил регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции и в 1/8 финала обыграл нижегородское «Торпедо» (4–1).
«Автомобилист» стал пятым в Восточной конференции и в первом раунде Кубка Гагарина сенсационно победил казанский «Ак Барс» (4–2).
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