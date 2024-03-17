Спорт ,
0
«Ювентус» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Италии до трех матчей
«Ювентус» ничьей с «Дженоа» продлил безвыигрышную серию в Серии А
Болельщики туринской команды освистали футболистов в матче с «Дженоа» (0:0). «Ювентус» выиграл только один из восьми последних матчей в Серии А и отстал от лидирующего «Интера» на 16 очков
Полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз
Туринский «Ювентус» и «Дженоа» не забили друг другу мячей в 29-м туре чемпионата Италии (0:0).
«Ювентус» завершил домашний матч вдесятером из-за удаления Душана Влаховича на 93-й минуте за споры с судьей. На протяжении игры футболисты хозяев дважды попали в штангу.
Недовольные игрой болельщики освистывали «Ювентус» во время игры и после ее завершения, отмечает AP.
«Ювентус» продлил серию без побед в турнире до трех встреч, а всего с 21 января выиграл в чемпионате только один матч из восьми.
Туринцы идут на третьем месте с 59 очками, на втором месте «Милан» (59, игра в запасе), лидирует «Интер» с 75 баллами, который позднее в воскресенье сыграет с «Наполи».
У «Дженоа» 12-е место.
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.