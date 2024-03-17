«Ювентус» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Италии до трех матчей

«Ювентус» ничьей с «Дженоа» продлил безвыигрышную серию в Серии А

Болельщики туринской команды освистали футболистов в матче с «Дженоа» (0:0). «Ювентус» выиграл только один из восьми последних матчей в Серии А и отстал от лидирующего «Интера» на 16 очков

Полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз (Фото: Massimo Pinca / Reuters)

Туринский «Ювентус» и «Дженоа» не забили друг другу мячей в 29-м туре чемпионата Италии (0:0).

«Ювентус» завершил домашний матч вдесятером из-за удаления Душана Влаховича на 93-й минуте за споры с судьей. На протяжении игры футболисты хозяев дважды попали в штангу.

Недовольные игрой болельщики освистывали «Ювентус» во время игры и после ее завершения, отмечает AP.

«Ювентус» продлил серию без побед в турнире до трех встреч, а всего с 21 января выиграл в чемпионате только один матч из восьми.

Туринцы идут на третьем месте с 59 очками, на втором месте «Милан» (59, игра в запасе), лидирует «Интер» с 75 баллами, который позднее в воскресенье сыграет с «Наполи».

У «Дженоа» 12-е место.