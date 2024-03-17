«Чикаго» забил победный гол в MLS с центра поля на 99-й минуте благодаря ветру

Клуб MLS забил победный гол с центра поля на 99-й минуте благодаря ветру

«Чикаго» вырвал победу у «Монреаля», дважды забив в компенсированное время, причем решающий мяч оказался в воротах канадского клуба после удара с центра поля благодаря сильному ветру

Келлин Акоста (Фото: Jamie Sabau / USA Today Sports / Reuters)

Клуб североамериканской MLS «Чикаго Файр» победил «Монреаль» со счетом 4:3, забив с центра поля благодаря сильному ветру, пишет ESPN.

К концу матча хозяева уступали со счетом 1:3, но смогли забить на 84-й и 95-й минутах и сравнять счет.

На 99-й полузащитник сборной США Келлин Акоста нанес удар с центра поля, голкипер «Монреаля» не смог поймать мяч, который попал в ворота.

Видео: MLS

В игре было забито три пенальти: два у гостей (Матиас Коккаро) и один у хозяев (Брайан Гутьеррес). Гости с 82-й минуты играли вдесятером.

«Чикаго» занимает девятое место в Восточной конференции, «Монреаль» — третье.

Акоста провел 58 матчей за сборную США и забил два мяча.